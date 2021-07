Black Widow ONLINE en Español | ‘Viuda Negra’ se estrena a nivel mundial este viernes 9 de julio y también llegará a Disney+ vía Premier Access. La película de Marvel marca el adiós de Scarlett Johansson como ‘Natasha’ Romanoff en el universo cinematográfico.

En esta nota te explicamos a detalle que ocurre en la escena postcréditos de la cinta y te decimos con que producciones de Marvel conectará a futuro en lo que viene siendo la Fase 4 del MCU.

EXPLICACIÓN ESCENA POSTCRÉDITOS DE BLACK WIDOW

Yelena Belova protagoniza la escena postcréditos de BlackWidow. (Foto: Marvel)

La escena nos sitúa después de los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’. Yelena Belova (Florence Pugh) aparece en escena acompañada de su perrita Fanny para rendir tributo a la memoria de Natasha Romanoff, su hermana, quien sacrificó su vida en Vormir para conseguir la gema del Alma.

Aquí es donde se puede ver por primera vez la que sería la tumba de Natasha Romanoff, en cuya lápida parece escrita la frase “hija, hermana, Avenger”, con la que se destaca todo el legado del popular personaje a lo largo de los años.

Lo más impactante llega a continuación. La Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) irrumpe en escena para hacerle una propuesta a Yelena Belova.

Julia Louis-Dreyfus encarna a ala misteriosa Valentina Allegra de Fontaine en “Falcon y el Soldado del Invierno”. (Foto: Disney Plus)

Valentina Allegra pide a Yelena que encuentre al “responsable de la muerte de su hermana”, cuyo rostro aparece en una tablet y es nada más y nada menos que Clint Barton, el popular Hawkeye. De esta forma, la cinta se conectará directamente a la serie de ‘Ojo de Halcón’ y ‘Kate Bishop’ que se estrenará a futuro en Disney Plus.

Recordemos que el personaje de la Contessa Valentina Allegra de Fontaine iba a ser presentado por primera vez en Black Widow, de no haber sido pospuesta por la pandemia del coronavirus.

La Contessa Valentina Allegra de Fontaine hizo su aparición en pantallas en la serie de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ cuando reclutó a John Walker para luego renombrarlo como el US Agent. Todo parece indicar que está formando a une quipo poderoso y muchos señalan que sería un preámbulo a la introducción de los Thunderbolts en el MCU.