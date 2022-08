La famosa agrupación BLACKPINK sigue siendo noticia estos últimos días en la industria musical, pues además de sus nominaciones a los MTV Music Awards del 2022, la banda de K-pop reveló que agosto será el mes escogido para estrenar nuevo álbum musical, además de su próximo tour mundial. ¿Quieres saber más? Aquí te lo contamos.

Y es que hace días las idols confesaron que estrenaran un teaser de su nuevo videoclip llamado “Ready for love”, el cual tiene protagonista al genial videojuego PUG MOBILE y su ansiado retorno a los escenarios tras dos años de larga espera.

Recordemos que al igual que BLACKPINK, otro ‘monstruo’ de la música coreana como BTS también se vie afectado por la pandemia y el confinamiento del covid 19, por lo que el regreso de Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo será algo más que un simple comeback al ruedo musical.

Según la agencia YG Entertainment, el famoso cuarteto femenino hará público el disco llamado “BORN PINK” tendrá muchas gratas sorpresas por su fandom, aunque también precisaron que este flamante material discográfico estará recién disponible hasta el mes de setiembre en todas las plataformas musicales.

No obstante, no todo será espera para los amantes de la banda surcoreana, pues la citada agencia indicó que durante el mes de agosto se dará a conocer la primera canción de este álbum y su video musical, tanto en YouTube como en Spotify.

Eso sí, no dieron más detalle de la nueva producción surcoreana, salvo que será el metraje más caro de la historia reciente.“BLACKPINK actualmente está filmando su video musical. En él se están invirtiendo los costos de producción más altos de la historia”, indicó la agencia en un comunicado vía redes sociales.

BLACKPINK Y LA NUEVA GIRA MUNDIAL

Asimismo, indicaron que la famosa banda autora de éxitos como “How You Like That”, “Kill this love” y “Playing With Fire” tendrá una gira mundial como ninguna otra celebridad del K-pop tuvo anteriormente.

Y es que, según la agencia, las idols tocarán países que nunca antes habían sido visitados por celebridades de Corea del Sur, ni siquiera los carismáticos miembros de BTS, aunque también detallaron que el tour iniciará en Seúl.

Ariana Grande y BLACKPINK juntas en una presunta colaboración musical (Foto: Instagram)

Finalmente, puntualizaron que el tour tendrá como fecha de inicio el próximo mes de octubre, pero tampoco mencionaron los próximos lugares del concierto ni las fechas en las que BLACKPINK pondrá a sacudir los escenarios.