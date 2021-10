El reciente fallecimiento de doña Ana, madre de la cantante Isabel Pantoja, ha conmocionado a toda la familia. Este viernes 01 de octubre se tenía prevista la boda de Anabel Pantoja, sobrina de la artista, junto a Omar Sánchez. Pese a que en un principio se dejaba entrever que el matrimonio se cancelaría, esto no fue así.

La romántica celebración se celebró en La Graciosa, la octava isla de Canarias a donde algunos de sus invitados ya habían llegado desde ayer. Sin embargo, Kiko Rivera, su primo, decidió no asistir al matrimonio por la muerte de doña Ana.

Anabel Pantoja estuvo rodeada de sus amigos y de sus familiares más cercanos como Belén Esteban, Raquel Bollo y su prima Isa Pantoja, quienes estuvieron vestidas de blanco. Al lugar viajaron alrededor de 70 invitados.

SE DIERON EL SÍ EN EMOTIVA CEREMONIA

Anabel Pantoja y Omar Sánchez gritaron su amor y ambos se dijeron que sí en una conmovedora escena. “Es una fecha muy mala pero yo quería estar aquí porque tú te lo mereces. Me quería casar en Sevilla hace dos años y no lo discutiste”, dijo Anabel a Omar en un emotivo discurso.

“No me voy a olvidar nunca de Sevilla ni de Triana, pero soy de aquí porque aquí me siento en paz. Me siento valorada. Es difícil lo que voy a decir: no sé lo que durará esto, que dure hasta siempre, pero me has hecho sentir la mujer más valorada, la más guapa, la que está más buena y la que más amas. Eso solo lo he sentido contigo. Eso solo he sentido por ti”, sostuvo.