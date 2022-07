Es una enfermedad que asegura empezó a percibirla a mediados de 2013, y desde entonces ha ido conviviendo con ella, a pesar de no saber cómo hacer para enfrentarla y tampoco cómo hallar la manera en que la gente que lo rodea no crea que está mintiendo o exagerando. Brad Pitt es víctima de prosopagnosia, o coloquialmente conocida como ceguera facial.

El ganador del Óscar a mejor actor de reparto por “Once Upon a Time in Hollywood” en 2019 expresó en una reciente entrevista con el magazine GQ que padecía de ceguera facial, mal que no le permite reconocer los rostros fácilmente.

“¡Nadie me cree!” dice cuando habla de su condición, y agrega que quiere “conocer a alguien a quien le pase lo mismo” con quien compartir su experiencia. De hecho, no es la primera vez que el actor de 58 años declara públicamente que sufre este mal.

Brad Pitt durante el torneo de tenis US Open del 2021 (Foto: AFP)

BRAD PITT ASEGURA QUE NADIE LE CREE QUE TENGA CEGUERA FACIAL

El también exesposo de Angelina Jolie indicó que además de la molestia que le significa transitar la vida con esta enfermedad, esta la incomprensión de muchas personas que lo rodean y que creen que les está bromeando o comportándose como soberbio.

“Hubo un año en el que simplemente dije: ‘este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos’, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro”, aseveró el celeb de Estados Unidos.

Incluso señaló que hay personas que lo han tomado como irrespetuoso. “Mucha gente me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Creen que soy un engreído, un maleducado y un egocéntrico. Y la cosa va a peor cuando les digo que contextualicen el momento en el que nos conocimos, así que se ofenden aún más”, agregó.

Brad Pitt ya había anunciado que sufría esta enfermedad hace unos años atrás pero en ese momentos menos gente lo tomó en serio. “Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando al respeto”, le dijo a la revista Esquire en 2013. “De vez en cuando, alguien me da contexto y digo: ‘Gracias por ayudarme’. Pero hay gente que me odia porque piensan que les estoy faltando al respeto”, expresó en esa oportunidad.

En eventos públicos, como el Óscar, es donde suele sufrir más con esta ceguera (Foto: AFP)

¿QUÉ ES LA PROSOPAGNOSIA? LA CEGUERA FACIAL QUE SUFRE BRAD PITT

La prosopagnosia es un tipo específico de agnosia visual -llamado comúnmente como ceguera facial- que se caracteriza por la incapacidad para reconocer rostros que nos son familiares e incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Así lo define la web de NEURORHB.

Los afectados por esta enfermedad cerebral pueden identificar un rostro como tal y saben que existe una diferencia entre dos rostros, pero no pueden reconocer ni identificar de quién se trata.

En muchos casos, la persona afectada hace una análisis deductivo de la persona para tratar de identificarla a través de rasgos característicos como son la forma o color del pelo, la presencia de alguna cicatriz o lunar, determinadas expresiones faciales, etc.