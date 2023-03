Brenda Zambrano dejó a todos desconcertados luego que el pasado 14 de febrero, justo en el ‘Día de San Valentín’, anunciara públicamente el fin de su relación de casi tres años con Guty Carrera a través de un comunicado en el que recalcó que no brindaría detalles ni explicaciones de los motivos de esta decisión.

“Me han estado preguntando que si estoy soltera y quiero decirles que sí. Les pido por favor a mis seguidores respeto para ambos lados”, señaló en su pronunciamiento la modelo. Esto remeció la farándula, pues la pareja era considerada una de las más sólidas del espectáculo tanto peruano como mexicano.

Sin embargo, Brenda Zambrano ya venía dando indicios de que las cosas con Guty Carrera no iban bien. Y es que es su cuenta de TikTok, desde inicios de febrero, empezó a publicar videos con los que -aparentemente- pretendía enviarle indirectas al hijo de Edith Tapia.

Incluso hay un clip en el que se lee el siguiente mensaje: “Ahora si quiero hacer las cosas bien contigo”, el cual está acompañado del sonido de la canción ‘Vete’ de Bad Bunny y la influencer canta la parte que dice: “Se acabó, por ti ya no siente nada, de nuestra serie ya no salen temporadas, así que vete lejos dile al diablo que te envíe el pin”.

Habló del drama que vivió con ‘El Potro’

Hace algunos días, Brenda Zambrano decidió romper su silencio y dio una entrevista al canal de YouTube ‘Doble G’ en la que habló por primera vez sobre las razones de su ruptura con Guty Carrera. La actriz mexicana llamó “cabrón” al exchico reality por no haber tenido las cosas claras en su romance y haberla criticado por su pasado.

“A él le molestaba mucho mi pasado en Acapulco Shore, que hice playboy, siempre estaba criticándome de mi pasado. No era nada detallista el tipo, ojalá que con la próxima novia sí y vea los errores que tuvo conmigo. Yo siempre di una imagen que mi relación era perfecta, eso es lo malo de las redes sociales, te inventas una vida que no es.”, dijo.

“Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaban como pareja. Todo se fue a la mierda porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él, que no soy feliz, a él le fue difícil entenderlo, y pues yo soy la mala del cuento... Todo el mundo lo aplaude que me dejó a mí porque soy una loca y una tóxica, o sea soy la mala por lo que ven en la televisión”, agregó.

En otro momento, Brenda Zambrano contó que se encuentra mejorando, pues también le dolió la ruptura, sin embargo, dejó en claro que ahora su única prioridad es ella. Incluso, confesó que Guty Carrera no quería casarse, pero cuando decidió terminar la relación, acudió con su madre para pedirle la mano de su hija.

Asimismo, confirmó que está en tratamiento psicológico luego de ponerle fin a su romance con el peruano. La exintegrante de Acapulco Shore afirmó que durante su relación dejó de ser ella misma y evitaba salir o invitar a sus amigos a la casa porque Guty Carrera se molestaba con ella.

TE PUEDE INTERESAR