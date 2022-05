Hace algunos meses, seguidores de la cantante Britney Spears celebraron que la artista haya sido liberada de la tutela que tuvo su padre, James Parnell Spears, desde hace 13 años. Desde entonces, la artista se ha mostrado muy abierta en sus redes sociales, acerca de sus sentimientos, sus opiniones y, sobre todo, del vínculo que mantenía con su familia. En ese sentido, recientemente hizo una publicación en Instagram donde se expresaba acerca de cómo lidió con los comentarios agresivos de su padre y cómo afectaron estos a su autoestima.

A continuación, conoce qué dijo Britney Spears acerca de la presión a la que era sometida por parte de su propia familia.

BRITNEY HABLA SOBRE SU FAMILIA

En una reciente publicación en Instagram (cuya descripción ya ha sido eliminada), la cantante Britney Spears redactó un extenso mensaje en donde hablaba acerca de la presión a la que fue sometida desde muy pequeña por parte de su padre. Además, la artista reveló los violentos mensajes que emitía su progenitor acerca de ella y su físico. Acompañada de una imagen de cuando tenía 13 años y participaba en el “Club de Mickey Mouse”, ella se sinceró con sus seguidores.

“Una de las cosas que más me duele es que siempre me decían que estaba gorda y que nunca era lo suficientemente buena. Mi padre siempre me hizo sentir que tenía que intentarlo, intentarlo, ¡intentarlo! A lo grande”, escribió.

La rubia reveló tristes pasajes de su adolescencia (Foto: Britney Spears / Facebook)

DAÑOS A SU AUTOESTIMA

De esta manera, la estrella de la música manifestó que las palabras de su papá dañaron su autoestima y tuvo difíciles consecuencias que afectaron su confianza, su seguridad y sus vínculos sentimentales con otras personas.

“Arruinó la semilla profunda de mi existencia, la semilla que me hacía sentir hermosa como cuando tenía 13 años. Mi confianza, mi diálogo interior, y sí, incluso mi vida sexual... ¡todo completamente arruinado!”, continuó Britney.

Además, resaltó que llegó a sentirse “fea” y ahora comprende que esta situación fue la que la empujó a ser rebelde, hecho que la hizo tomar algunas malas decisiones en su deseo de elegir acerca de su propia vida.

“Creo que mis días de rebeldía se deben al hecho de que siempre tenía que ser perfecta y bonita, me fui a los extremos y me volví salvaje y traviesa”, redactó la cantante de “Oops!... I Did It Again”.

BRITNEY EN LA ACTUALIDAD

Tras estas duras revelaciones, Britney Spears ha manifestado que, después del fin de la tutela de su padre, tiene muchísima más confianza a sus 40 años. Agrega que, finalmente, se siente guapa y como si tuviera 13 años otra vez.

Actualmente, la artista está embarazada, fruto de su relación con Sam Asghari. Este sería el tercer hijo de la intérprete, quien ya es madre de Sean Preston y Jayden. Además, Britney está oficialmente comprometida y, a través de sus redes sociales, comparte con todos sus fanáticos la preparación de su próxima unión con su discreto novio.

Asimismo, la artista demuestra que cada día está más segura de sí misma, pues publica divertidos videos en donde se la ve disfrutando de su rutina diaria. Sin importar su atuendo o si usa maquillaje o no, Spears irradia felicidad y eso es algo que, seguro, sus fans agradecen, tras tantos años de restricciones de la diva de la música.