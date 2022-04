Britney Spears está embarazada. Así lo anunció la estrella del pop que hoy tiene 40 años de edad. El anuncio de su maternidad lo anunció en su cuenta de Instagram, este lunes.

Britney Jean Spears, nombre completo de la artista, escribió en su publicación que comenzó a subir de peso poco después de un viaje a Maui con su prometido, Sam Asghari.“Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé”, continuó la intérprete de la canción ‘Oops!... I Did It Again’.

Se trataría del tercer hijo de Britney Spears. La noticia llega meses después de que un juez pusiera fin a su tutela de 13 años después de una batalla legal muy publicitada con su padre.

Precisemos que este arreglo se da debido a que Britney Spears tenía un control muy limitado sobre su vida y las decisiones que podía tomar, incluso sobre su carrera, finanzas y salud. La cantante fue puesta bajo tutela de su padre en 2008, después de sufrir crisis con su salud mental.

BRITNEY SPEARS: TUTELA Y EMBARAZO

La tutela se terminó a pedido de ella en noviembre de 2021. “Quiero poder casarme y tener un bebé”, le dijo Spears al juez al argumentar por qué se debía poner fin a la tutela de su padre.

“En la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU (dispositivo intrauterino) dentro de mí en este momento para no quedar embarazada. Quería sacarme el DIU para poder empezar a tratar de tener otro bebé”, dijo Britney Spears en la corte en aquel momento.

“Merezco tener los mismos derechos que cualquiera, al tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas, y más”, continuó Britney Spears.

Así, menos de medio año después del fin de la tutela de su padre, Britney Spears cumple con una de sus súplicas de entonces: ser madre nuevamente.