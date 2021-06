La cantante norteamericana Britney Spears ha sido tendencia en los últimos días luego que solicitara que se termine la tutela de su padre, Jaime Spears, la cual ha sido por casi una década. En el 2019 pasó a ser co-conservador pero los esfuerzos de la artista no han cesado en terminar la vinculación con su progenitor.

Cabe indicar que Jaime Spears tuvo la tutela de Britney por muchos años, pero la intérprete de Oops I did it again aseguró que amerita acabar con esta situación debido a que dicha tutela es abusiva e injusta contra ella.

En ese sentido, la cantante dijo que también estaría en sus planes demandar a su familia por el daño que le han causado.

¿QUÉ DIJO BRITNEY?

Como parte de su declaración la cantante demostró su hartazgo de las personas a las que les paga y la mantienen -según precisó- en el sufrimiento.

“Teniendo en cuenta que mi familia ha vivido de mi tutela durante 13 años, no me sorprendería que uno de ellos tuviera algo que decir (en contra de poner fin a mi tutela)”, expresó Britney.

A esto, añadió que “simplemente no me gusta sentir que trabajo para las personas a las que les pago”.

Parte de las acusaciones de Britney cayeron también contra su terapeuta Timothy Benson, a quien acusó de "haberla abusado con el tratamiento que le dio". Agregó que sus sesiones de terapia no eran íntimas sino que se hacían en lugares públicos, al ojo de los paparazzi. "Es embarazoso y desmoralizante. Merezco privacidad cuando voy a terapia", sostuvo. (Foto: Gabriel Bouys/ AFP)

CUÁNTO GANÓ JAIME SPEARS

Además de generar una disputa legal, toda esta situación ha propiciado ganancias económicas para una de las dos partes. Es así que según documentación oficial, Britney Spears ha tenido que pagarle mensualmente a su padre un monto de 16 mil dólares mensuales. Esto constituye a más de 300 mil pesos mexicanos.

También le tuvo que proporcionar un espacio de oficina valorizada en 300 mil dólares. Todos estos gastos ascienden a 2 mil dólares por mes también a cuenta de la artista.

Según se indicó en el documento, Jaime obtenía el 1.5% de las entradas y de la mercancía vendida de la residencia en Las Vegas que realizó Britney Spears de 2013 a 2017. Se agregó que de los 137.7 millones que se recaudaron, 2.1 millones fueron destinados al padre de Britney.

Y, además, tuvo una comisión del 2.95 % de la gira Femme Fatale, donde aparentemente se embolsó 500 mil dólares.

Tomando en cuenta el motivo del proceso judicial, Jamie Spears fue el gran foco de las declaraciones de Britney. La artista afirmó que su progenitor "amaba al 100% tener el control para lastimar a su hija" y aseguró su deseo de demandar a "su familia", la cual "ha vivido por 13 años bajo su tutela". (Foto: AP/Nick Ut)

ABOGADOS

Es así que Britney Spears también ha tenido que desembolsar una importante suma de dinero para pagar a los representantes legales tanto de su padre como los de ella y cuya cantidad suman cientos de miles de dólares.

Es así que la información legal precisa que, a lo largo de los 13 años de la tutela, Jaime ha obtenido alrededor de 12 millones de dólares.