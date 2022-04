Britney Spears sorprendió este lunes a todos sus seguidores de Instagram al anunciar que está embarazada y espera su tercer hijo, pero el primero con su novio, el modelo y actor Sam Asghari, con quien se comprometió a finales del año pasado.

A través de un post en la mencionada red social, la ‘Princesa del Pop’ contó cómo fue que se enteró de la noticia. Incluso, llamó la atención que le dijera “esposo” a Asghari, ya que hasta el momento solo se sabía de su compromiso, más no que se hubieran casado.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: ‘Caramba... ¿Qué le pasó a mi estómago?’ Mi esposo dijo: ‘¡No, estás embarazada de comida tonta!’ Así que me hice una prueba de embarazo... y bueno... Voy a tener un bebé... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada ¡Está creciendo!”, escribió inicialmente.

Sin embargo, en una parte de su texto hace una alarmante pronóstico e indica que evitará exponerse en público para evitar el acoso de la prensa. “Si hay 2 allí, podría perderlo... Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero con una foto de mí, como desafortunadamente ya lo han hecho”, agregó.

La intérprete de “Toxic” reveló también que en sus anteriores embarazos tuvo depresión perinatal, la cual se presenta durante el embarazo o en las primeras cuatro semanas después del parto. “Tengo que decir que es absolutamente horrible”, recordó.

“Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… Pero ahora las mujeres hablan de todos los días... Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado”, indicó.

Al finalizar su texto, Britney Spears reveló que esta vez, su secreto para mantener saludable su mente durante esta etapa, será hacer “yoga todos los días, repartiendo mucha alegría y amor”.

Cabe recordar que durante durante la audiencia para obtener su libertad del pasado 23 de junio, Britney manifestó ante la jueza Brenda Penny, que llevaba su caso en un tribunal de Los Ángeles, sus deseos de casarse y tener más hijos con su pareja, pero que su padre no se lo permitía.

“Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo, y agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Este es el primer bebé de Britney Spears (40) y Sam Asghari (28), quienes se conocieron en el set del video musical de “Slumber Party” en 2016. En setiembre del 2021, después de cinco años de relación, el modelo y actor le pidió matrimonio y se comprometieron.

La estrella musical -que en noviembre del año pasado recuperó el control de su vida y su patrimonio de más de US$60 millones luego de terminarse la tutela que su padre, Jamie Spears, ejerció durante 13 años- tiene dos hijos mayores: Sean Preston (16) y Jayden James (15), con su exesposo Kevin Federline.

