Tal y como sucede con otras leyendas del sétimo arte como Marilyn Monroe o Marlon Brando, la muerte de Bruce Lee a mediados de 1973 con apenas 32 años ha tenido varios rumores y leyendas urbanas de por medio. Mientras unos añaden que falleció debido a un golpe de calor, existen otros que arguyen que fue la mafia china quien tomó venganza contra él. ¿Cuál es la verdad? Bueno, en Trome te contamos una de las tantas versiones recogidas por un conocido diario inglés.

Aunque su muerte sigue siendo un misterio, el “Daily Mail” publicó hace poco una investigación llevada a cabo por la revista Clinical Kidney Journal, la cual indica que el experto en artes marciales falleció debido a una desmesurada ingesta de agua.

Bruce Lee nació en California, el 27 de noviembre de 1940 (Foto: Getty Images)

Y es que, a pesar de que el final de Bruce haya significado una perdida en el cine, resulta irónico que haya muerto ahogado, teniendo en cuenta su pensamiento filosófico: “Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend” (Vacía tu mente, adáptate, no tengas forma, como el agua. Sé agua, amigo) , frase que trata de comunicar un mensaje de adaptación a cualquier tipo de problema, circunstancia o situación.

LA AUTOPSIA DE BRUCE LEE

La información del análisis forense y de varias reseñas médicas sostienen que el estelar de “Operación Dragón” (1973) falleció debido una hiponatremia. En pocas palabras, llevaba unos niveles demasiado bajos de sodio en los flujos de sangre a causa de sus adicciones a la marihuana y las bebidas en exceso.

Pero eso no es todo, pues los riñones del experto en artes marciales funcionaban correctamente. Esto se dio debido a la falta de excreción de agua y líquidos en la orina, que terminó conllevando a un desequilibrio celular de Lee, incluso las de su cerebro.

Pero antes del suceso, un doctor le diagnosticó a la estrella la presencia de un edema cerebral, el cual se originó debido a la ingesta del hachís nepalí. Al respecto, su viuda Linda, de 77 años, reveló que meses antes de su muerte, Bruce estuvo siguiendo una dieta en base a naranja y zanahorias.

LA HISTORIA DE BRUCE LEE EN EL CINE

De ascendencia china, pero nacido en San Francisco, Bruce fue criado en el Hong Kong que estuvo a manos de imperialismo británico. Ahí logró aprender taichí y wing chun como sus primeras disciplinas marciales.

Era un mal estudiante. Ingresó a “La Salle College” y fue expulsado por su mal conducta. (Foto: Facebook Bruce Lee)

Desde joven, Bruce estuvo inmerso en peleas callejeras, por lo que sus padres lo enviaron a Estados Unidos con 18 años para llevar cursos de filosofía en la Universidad. Tras su llegada a USA, Lee quiso dar el salto a Hollywood, pero de inmediato sufrió el racismo y la discriminación de la gente blanca , tal y como denunció en varias ocasiones su hija Shannon.

Eso sí, a pesar de todos los problemas iniciales, el nacido en California logró convertirse en una de las figuras más importantes del siglo XX. Tampoco hay que olvidar que su primer coqueteo con el sétimo arte lo tuvo a las semanas de la película “Golden Gate Girl” (1940), tras la veintena de filmes más antes de alcanzar la fama mundial.