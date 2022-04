¡TOMA NOTA ARMY! BTS confirmó la fecha de lanzamiento de comeback, el anuncio se realizó al finalizar el cuarto y último concierto presencial en Las Vegas, Estados Unidos, el cual fue transmitido vía streaming.

Los seguidores de Bangtan se encuentran más que emocionados debido a que el sencillo Permission To Dance, lanzado el 9 de julio del 2021, fue el último trabajo musical del septeto surcoreano.

Nombre de la nueva era de BTS y fecha oficial del lanzamiento

Según información oficial de BIGHIT MUSIC, la nueva era de BTS se llama “WE ARE BULLETPROOF” y la fecha de lanzamiento de su comeback está programada para este 10 de junio del 2022.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook acaban de concluir con la serie de conciertos en Las Vegas y ellos mismos confirmaron, en un VLive, que regresarán a Corea del Sur este 17 de abril.

BTS cumplió con una serie de cuatro conciertos presenciales en Las Vegas

BTS y “WE ARE BULLETPROOF”: detalles de la nueva era del septeto surcoreano

El nuevo álbum de BTS se lanzará en una fecha muy significativa para el grupo y ARMY, ya que el comeback se estrenará justo 3 días antes de su aniversario de debut. La boyband cumple 9 años en el mundo de la música, ellos debutaron el 13 de junio del 2013.

Además, el nombre de la nueva era también es especial, debido a que “WE ARE BULLETPROOF” (Somos a prueba de balas) se traduce al coreano como “WE ARE BANGTAN”, esto debido a que ‘bulletproof’ es Bangtan.

Otro detalle es que existen dos canciones de BTS que incluyen esas palabras y conceptos, una es “We Are Bulletproof Pt2″, que forma parte de su álbum de debut, y “We are Bulletproof : the Eternal”, incluida en Map of the Soul: 7, esta última fue un regalo de BTS para ARMY.

Aunque la coincidencia de los nombres no tenga nada que ver, BTS se han caracterizado por vincular su música y lanzar pequeños detalles que son significativos. Incluso, ARMY ha notado que el logo que aparece en el video del anuncio del comeback tiene 9 puertas, en cada lado, estas coinciden con el número de aniversario del grupo.

BTS confirma comeback y fecha oficial de lanzamiento (VIDEO: HYPE)

Asimismo, en ese mismo video se puede observar las eras musicales de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook.

Hasta el momento, BIGHIT MUSIC solo ha emitido un comunicado oficial confirmando la fecha de lanzamiento. “Los detalles sobre el nuevo álbum se proporcionarán en un anuncio por separado en una fecha posterior”, detallaron.

