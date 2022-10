BTS vuelve a los escenarios con ‘Yet to come in Busan’, un espectáculo único para el club de fans, ARMY, y será completamente gratis. Este show se anunció en junio de este año como parte de la candidatura de la ciudad coreana para la EXPO Mundial 2030.

¿Cuándo es el ‘Yet to come in Busan’ de BTS?

‘Yet to come in Busan’ con BTS será este sábado 15 de octubre en Corea del Sur, donde cantarán sus más grandes éxitos. Este será un evento a gran escala, ya que será transmitido en toda la ciudad y online para todo el mundo.

¿Cómo ver el concierto de BTS en ‘Yet to come in Busan’?

El espectáculo se puede ver desde las aplicaciones de NAVER Now, Zepeto y Weverse. Cabe mencionar que para acceder a estos, es necesario tener una cuenta. Aquí te enseñamos cómo verlos.

NAVER Now (Celular y computadoras)

Ver concierto de BTS en NAVER Now. (Foto: Instagram/@BTSChartsDailyx)

Zepeto (Celular y computadoras)

Ver concierto de BTS en Zepeto. (Foto: Instagram/@BTSChartsDailyx)

Weverse (Celular y computadoras)

Ver concierto de BTS en Weverse. (Foto: Instagram/@BTSChartsDailyx)

¿Por qué harán un concierto para la EXPO Mundial de Busan 2030?

La agrupación de k-pop fue escogido como los embajadores del EXPO Mundial de Busan 2030, como parte de las promociones de la ciudad. Ellos fueron escogido por el reconocimiento internacional desde que obtuvieron el premio a Mejor Artista Social en los Billboard del 2017. A partir de ahí, han realizado performances en los Grammys Awards con críticas positivas.

