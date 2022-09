En las últimas semanas, uno de los integrantes de BTS se ha visto envuelto en un nuevo rumor de citas. Este se trataría de Taehyung con Jennie del grupo femenino, BLACKPINK. Ante ello, BIGHIT Music, empresa que respalda a la agrupación de k-pop, publicó un comunicado oficial aclarando sobre el tema.

Comunicado de BIGHIT Music sobre acciones maliciosas contra Taehyung

Durante la mañana del 29 de septiembre en Corea del Sur, la agencia de BIGHIT Music emitió un comunicado, el cual asegura que tomarán acciones legales sobre los usuarios que acosaron a los integrantes de la boyband en internet.

“ Nuestra empresa inicia regularmente procedimientos legales contra perpetradores de actividades maliciosas relacionadas con BTS, incluyendo difamación, ataques personales, acoso sexual, difusión de información infundada y malas intenciones”, escriben en el texto.

De igual manera, ellos tienen conocimiento de que ha aparecido “información falsa sobre los artistas en plataformas dentro y fuera de Corea. También, hemos encontrado que un cartel específico ha estado difundiendo el mismo rumor mal intencionado en múltiples”, mencionan. Este último punto se trataría de las supuestas fotos en donde aparece Taehyung y Jennie como pareja.

[공지] 아티스트 권리침해 관련 법적 대응 진행 상황 안내 (9.29) (+ENG)https://t.co/1JcI4CdE1G — BTS_official (@bts_bighit) September 29, 2022

Por ello, se informa que han iniciado con la denuncia penal contra dichas publicaciones y que ya encontraron al usuario que estaría detrás de esto, quien está siendo enviado a la Fiscalía. “Nos gustaría subrayan que seguiremos adoptando medidas estrictas para garantizar que los actos maliciosos no se repiten, y nuestra política de no asentamiento y no indulgencia sigue vigente”, finalizan.

Supuesta relación de Taehyung y Jennie

El cantante de BTS estaría siendo involucrado con la integrante de BLACKPINK luego de que aparecieran unas fotografías en donde se les veía juntos. A partir de ahí, un usuario en internet ha estado revelando más imágenes sobre el supuesto romance de ambos. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado si están saliendo. Mientras tanto, la compañía de YG Entertainment no ha emitido ningún comunicado hasta el momento.