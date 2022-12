¡REGALOS PARA ARMY! Pese a que BTS se encuentra en un receso de sus actividades como grupo, Taehyung, uno de los integrantes de Bangtan, estrenó el cover de una icónica canción navideña, “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” de Michael Bublé.

Además del audio en soundcloud, se estrenó un video en BANGTANTV donde se puede ver a V interpretando el tema. Uno de los momentos más tiernos fue cuando Yeontan, su pequeña mascota se hizo presente.

Pero, los integrantes de la boyband surcoreana tiene más de una canción que han interpretado por Navidad, incluso han cantando en español por estas fechas.

¿Qué canciones tiene BTS por Navidad?

- Oh holy night, Jingle Bell Rock, Santa Claus Is Coming to Town y Feliz Navidad

En el 2019, durante el “SBS Gayo Daejeon Music Festival”, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook interpretaron reconocidas cuatro canciones navideñas y se robaron los corazones de ARMY LATAM al cantar en español.

- Christmas Love by Jimin

En el 2020, Jimin de BTS entrenó una hermosa canción a a pocas horas de celebrar la Navidad. El tema fue compuesto por el mismo idol, quien reveló que se inspiró en las emociones que sintió cuando era pequeño, viendo caer la nieve que amaba.

- Snow Flower (feat. Peakboy) by V

Otra de las canciones navideñas de BTS es “Snow Flower”, el tema fue compuesto por V en colaboración con unos de sus mejores amigos Peakboy.

- ‘Dynamite’ (Holiday Remix)

Dynamite, la primera canción completamente en inglés de BTS, también cuenta con una versión navideña que se estrenó en diciembre del 2020. Los integrantes del septeto interpretaron el remix con atuendos festivos.

- Butter (Holiday Remix) en el iHeartRadio Jingle

En el 2021, BTS estrenó su segunda canción completamente en inglés, “Butter”, la cual también contó con una versión navideña y fue presentada por todo lo alto en el iHeartRadio Jingle.

