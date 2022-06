Tras un anuncio de “hiatus” por parte de los integrantes de BTS, la empresa HYPE salió al frente para aclarar que la boyband continuará en proyectos grupales, pero que se centrará en sus carreras individuales.

Según el artículo de The Associated Press, HYPE, compañía de entretenimiento de Corea del Sur, que agrupa a BIGHIT MUSIC, agencia del septeto, declaró que no se trata de una separación o pausa.

“BTS no está tomando una pausa. Los miembros se centrarán más en proyectos en solitario en este momento”, señaló en un comunicado.

El anuncio de HYPE se realizó luego de una baja en las acciones de la empresa, estas registraron una caída del 3% luego que se mencionó el “hiatus” temporal de Bangtan.

BTS y lo que dijo en el FESTA Dinner 2022 sobre su hiatus

Sin embargo, durante el FESTA Dinner 2022, los mismos RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, Taehyung y Jungkook conversaron sobre la importancia de tener un tiempo para ellos.

El líder del grupo, RM, señaló que necesitan tiempo “a solas”. “El problema con el K-pop y el sistema de ídolos. No te dan tiempo para madurar, tienes que seguir produciendo música y seguir haciendo algo. No queda tiempo para crecer y no se trata solo de música y trabajar”, agregó.

Del mismo modo, Jungkook recalcó que regresarían más maduros. “Cada uno de nosotros nos tomaremos un tiempo para divertirnos y experimentar muchas cosas (…) Prometemos que algún día volveremos, incluso más maduros de lo que somos ahora”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

BTS y su 9th aniversario: Los eventos de Bangtan para ARMY en este 13 de junio

BTS en la Casa Blanca: Este fue el discurso en la rueda de prensa y el mensaje para ARMY

“La rosa de Guadalupe”: el capítulo dedicado a Jungkook de BTS