BTS sigue sorprendiendo al público, tanto en la música como en asuntos políticos. Recientemente, fueron nombrados embajadores de la EXPO Mundial de Busan 2030 para ser parte de las promociones de la ciudad, donde llevarán a cabo un concierto único este mes.

BTS en la EXPO Mundial de Busan 2030

De acuerdo con un comunicado de la empresa HYBE Labels, la boyband fue seleccionada para colaborar con la candidatura de Busan en la EXPO 2030. Cabe mencionar que el resultado se dará a conocer en el 2023 por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE). La ciudad compite con Riad, Odesa y Roma.

¿Por qué BTS son los embajadores de la EXPO Mundial de Busan 2030?

El grupo ha tenido reconocimiento musical internacional desde que ganaron en los premios Billboard en el 2017 en la categoría de Mejor Artista Social, siendo los primeros coreanos en hacerlo. Además, realizaron presentaciones en los Grammys Awards del 2021 y 2022, los cuales recibieron críticas positivas.

Por otro lado, es probable que sea una estrategia para la exención del servicio militar de los integrantes. Según medio coreanos, el alcalde de Busan, Park Heong Joon, pidió para que su actividad como embajadores sea considerado como servicio militar alternativo, un debate que continúa en Corea del Sur.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Busan?

“Yet to come en Busan” es el nombre del próximo concierto de Bangtan y será este sábado 15 de octubre. Los fans extranjeros tendrán la oportunidad de verlos online completamente gratis.

Hotel Paradise de Busan con la decoración de BTS. (Foto: Twitter)