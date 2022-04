¡FIESTA MORADA! BTS regresa a los escenarios con ‘Permission to dance on stage en Las Vegas’. El septeto surcoreano inicia este 8 de abril con una serie de conciertos presenciales, se trata de 4 fechas de shows que ya hicieron sold out.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook se encuentran más que listos para su concierto presencial. En Instagram, V compartió un video de los ensayos para el espectáculo.

Por su parte, en Twitter, ARMY publicó fotografías y videos en los exteriores del Allegiant Stadium, lugar que será sede de las presentaciones de Bangtan.

¿Cuántos conciertos brindará BTS en Las Vegas?

BIGHIT MUSIC, agencia de BTS, confirmó que la boyband brindará cuatro fechas de conciertos. Solo la última, contará con transmisión online, los boletos se venden a través de Weverse Shop.

Viernes 8 de abril, 2022 – 7:30 pm (Horario local) (presencial)

Sábado 9 de abril, 2022 – 7:30 pm (Horario local) (presencial)

Viernes 15 de abril, 2022 – 7:30 pm (Horario local) (presencial)

Sábado 16 de abril, 2022 – 7:30 pm (Horario local) (presencial y online)

BTS, Permission to dance on stage Las Vegas: ¿Se puede ver gratis?

Lamentablemente, las tres primeras fechas solo contarán con shows presenciales y las entradas ya fueron vendidas en su totalidad.

Mientras que la última fecha del concierto de Bangtan, sí contará con transmisión vía online, está tiene un costo de $46.10 a $55.40.

