¡Haciendo historia! BTS se coronó en tres categorías de los Billboard Music Awards 2022, con este nuevo hito, Bangtan acumuló 12 premios superando a Destiny’s Child, antiguo girlgroup con Beyoncé, y automáticamente se convierte en el grupo con mayor cantidad de galardones en el mencionado evento.

Con 11 premios, el grupo Destiny’s Child, disuelto en el 2006, se mantuvo invicto durante 17 años. Por lo que el nuevo récord de BTS marca un hito importante en los BBMAs.

Además, el septeto surcoreano sumó un premio como Top dúo/grupo, haciendo un total de tres galardones, igualando al disuelto grupo One Direction.

BTS en los Billboard Music Awards 2022: ¿Qué categorías ganó?

La boyband de Corea del Sur se impuso en las categorías de Mejor grupo dúo o grupo, Mejor artista en ventas de canciones y canción más vendida con “Butter”, su segundo single completamente en inglés.

No obstante, BTS no ganó en otras tres categorías donde estuvo nominado, estas son: Mejor artista mundial de Billboard (excepto EE. UU.) (Ganador: Ed Sheeran), Mejor canción de Billboard Global (excepto EE. UU.) (Ganador: The kid LAROI y Justin Bieber con Stay) y Mejor canción rock (Ganador: Maneskin: “Beggin”).

