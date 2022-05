El posible tour mundial de BTS encendió todas las alarmas de ARMY y como era de esperarse el Perú no fue la excepción, ya que las redes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también se unieron a #AirportTwitter.

Además, la cuenta @peruconcerts publicó un post en Instagram con el logo del septeto surcoreano. Aunque esta página no es oficial, sí es reconocida por ublicar información de conciertos y eventos que se realizaran en el Perú.

Teniendo en cuenta que Bangtan lanzará su nuevo albúm en junio, todo hace suponer que una gira internacional sería el siguiente paso.

BTS: ¿Cuánto costaría una entrada para un concierto en Perú?

Para tener un aproximado de los precios es necesario conocer cuánto costaron las entradas para los shows de PTD on stage en Las Vegas. Según BTSMerchUpdates en Twitter, el boleto más caro, que incluye el soundcheck, costó US$ 565 82, en moneda nacional es aproximadamente 2 152 000, mientras que el más barato estaba valorizada en US$ 79 09, aprox 302 57 soles.

Teniendo en cuenta ello, a continuación los posibles costos:

Cancha A (beneficio de soundcheck): 2 152 65 soles

Cancha B: 1 314 45 soles

Oriente: 887 73 soles

Occidente: 887 73 soles

Tribuna norte: 510 54 soles o 302 57 soles.

Cabe precisar que el precio de las entradas varia según al país. Asimismo, aún no existe información oficial.

¿Qué necesito para comprar una entrada para el tour de BTS?

Es de público conocimiento que los conciertos de BTS hacen sold out en solo minutos. Además, una información que los recientes seguidores de la boyband de Corea del Sur suelen desconocer es que, lo más probable, es que existan dos tipos de ventas de entradas.

Para tener más posibilidades de disfrutar del concierto de Bangtan, los seguidores suelen adquirir las membresías del grupo, es decir afiliarse oficialmente al club de fans de BTS, para acceder a la venta de entradas exclusiva.

Hay dos tipos de membresías una virtual de US$22 y otra de US$150, con esta última se regalan 4 box de merch. Ambas se adquieren a través de Weverse Shop.

