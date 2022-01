El ‘Golden maknae’ de BTS, Jungkook, publicó una fotografía en Instagram con dos adorables perros de raza galgos italianos que causaron gran asombro entre sus seguidores. Además, el menor del septeto de K-pop compartió historias dando detalles de los nombres de ambas mascotas: Paeng y Song.

En la foto se ve al intérprete de “Still with you” recostado con ambos perros sobre él. La publicación lleva la descripción “Los hyungs de Bamie”, este último es el perro de Jungkook que fue presentado durante el reality BTS In the Soop 2.

BTS: Jungkook comparte fotos con perros en Instagram. Foto: Captura

Jungkook de BTS es tendencia mundial

Como ya es costumbre, ARMY hizo tendencia mundial a Jungkook y sus mascotas, esto luego que también compartiera fotos de su perro Bam de raza doberman.

BTS: Jungkook fue tendencia mundial por sus mascotas. Foto: Captura IG y TW

A pesar que los miembros de BTS se encuentran de vacaciones continúan activos en redes sociales compartiendo fotos de su día a día o respondieron publicaciones de ARMY en Weverse.

¿De quién son los perros que aparecen junto a Jungkook?

Esta es la primera vez que Jungkook comparte una foto con ambos galgos italianos. En redes sociales, los fanáticos se cuestionan quién es el dueño de Paeng y Song.

La teoría que ha sido más compartida es que los perros pertenecerían a la familia del idol, específicamente al hermano mayor del ‘Golden maknae’, debido a que en su cuenta de Instagram también existen fotos ambas mascotas.

Fotos de Paeng y Song en la cuenta de IG del hermano de Jungkook de BTS. Foto: Captura IG