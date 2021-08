BTS es uno de los grupos musicales más famosos y con un gran numero de seguidores, pero ¿sabias que pensaron en separarse hace varios años? No obstante, gracias a uno de sus integrantes so no sucedió.

Aunque el popular grupo de K-Pop ya celebró su octavo aniversario, sus inicios fueron muy difíciles: empezaron en una empresa casi en la quiebra, sufrieron varios cambios en su alineación original, algunos aprendices elegidos renunciaron, incluso J-Hope tenía intenciones de irse.

Todo lo anterior y las fuertes críticas que recibían los integrantes de BTS los llevaron a pensar en separarse, incluso eligieron la que habría sido su última canción como grupo, “N.O”.

Estos son los siete integrantes de BTS, la famosa banda de K-Pop (Foto: BTS / Instagram)

¿QUIÉN SALVÓ A BTS DE DISOLVERSE?

Mientras “No more dream” fue el single con el que BTS debutó en 2013, “N.O” casi se convierte en la última canción de la banda conformada por V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope.

La agencia BigHit estaba a punto de quebrar, pero su CEO Bang Si Hyuk decidió confiar y apostar por ellos, que se suponía serían un grupo de rap. Luego del lanzamiento de su primer mini álbum “-O! RUL8,2?”, cuyo tema principal era “N.O” surgió la posibilidad de disolver la agrupación.

Debido a una fuerte crisis financiera, BigHit no podía asumir el costo de un grupo K-Pop, así consideró en disolver la banda y le ofreció a RM seguir una carrera en solitario. Sin embargo, él no abandonó a sus compañeros. Gracias a la decisión de su líder, BTS se salvó para alegría de ARMY.

De acuerdo a El Heraldo de México, el grupo incluso debía asumir el costo de los extras que aparecían en sus videos musicales, y comían en un restaurante sencillo y pequeño para aminorar gastos.

Incluso Jin tomaba cosas de su casa para ayudar a sus compañeros durante sus años de aprendices. Pero con el tiempo se consiguieron fama mundial y lograron acumular muchos éxitos gracias a sus canciones.

RM, de 26 años, es el líder de BTS, y tiene razones de sobrar para encabezar la agrupación (Foto: BTS/ Instagram)