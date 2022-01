El nuevo álbum de BTS será lanzado este 2022. A pesar que los integrantes de BTS están de vacaciones, el septeto surcoreano de K-pop continúa lanzando contenidos y nueva mercancía. Este 14 de enero, se estrena el nuevo webtoon de Bangtan, denominado “7Fates: CHAKHO”, conoce más detalles AQUÍ.

Sin embargo, no existen mayores detalles sobre el nuevo género musical que abordará BTS en su próximo álbum. En un comunicado, HYPE solo detalló que el álbum marcará el inicio de un “nuevo capítulo”.

Si bien el próximo concierto de la boyband de Corea del Sur ya fue confirmado para marzo de este año, no existe una fecha próxima para el lanzamiento del nuevo trabajo musical de BTS; sin embargo, se espera que el comeback del grupo sea luego del show Permission to dance on stage en Seúl.

¿Cómo se llamará el próximo álbum de BTS?

ARMY ha lanzado muchas teorías sobre el nombre del nuevo álbum de BTS, las que han cobrado mayor fuerza son new chapter (nuevo capítulo en español) y the beginning of a new era (el comienzo de una nueva era en español), esta última fue sacada del MV de Permission to dance.

BTS y su nuevo álbum: Suga lee un periódico en el MV de PTD. Foto: Captura

¿Suga lanzó ‘spoiler’ sobre el comeback Bangtan?

En una entrevista para BBC Radio, los integrantes de BTS respondieron varias preguntas; no obstante, ARMY puso especial atención en una respuesta de Suga, ya que este mencionó que estaba “seguro” que trabajarían en más pistas de hip-hop.

“ Y estoy seguro de que tendremos más pistas hip-hop en futuros álbumes, así que, si quieres escuchar más de ellas, no deberías tener que esperar demasiado. Es posible que los liberen algún día”, señaló.

BTS no es ajeno a este género, su canción debut “No more dream” es de hip-hop y rap. Además, sus primeros álbumes emplean un sonido old-school hip-hop.

