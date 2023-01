Nuevamente un miembro de BTS es noticia y no por su accionar artístico precisamente. J-Hope, rapero y miembro de la “band-boy” se lució en la semana de la moda en París; no obstante, su presencia hizo que el presentador y comediante Pablo Motos, conductor del célebre espacio televisivo “El Hormiguero” lanzase un comentario que fue tomado por la ARMY como un dicho despectivo y racista.

Como se sabe, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, miembros de la banda más popular de Corea del Sur , decidieron hacer un alto a su desempeño como agrupación -desde junio del 2022- para abocar a proyectos personales y profesionales.

Algunos como Jin se encuentran realizando el servicio militar obligatorio en Corea, mientras que otros han empezado a incursionar en otros ámbitos de la industria del entretenimiento, como es el caso J-Hope, que se lució en una de las galas más importantes del mundo de la moda.

BTS: J-HOPE SE PASEÓ EN LA ALFOMBRA ROJA DE LA SEMANA DE LA MODA EN PARÍS

J-Hope, quien tendrá su propio documental titulado “J-Hope in the Box”, que será transmitido a partir de quincena de febrero por Disney Plus, y su compañero en BTS, Jimin, compartieron escena junto a Robert Pattinson, J Balvin y más celebridades que asistieron al desfile de Dior.

El hecho fue aplaudido por miles de personas; en especial por la ARMY de BTS -así se les dice a los hinchas más fanáticos de la agrupación surcoreana-; no obstante, hubo quienes hicieron comentarios burlones.

Uno de ellos fue el entrevistador español Pablo Motos, que se ha vuelto viral en redes sociales en especial en Corea del Sur, en donde lo sindican como discriminador.

J-Hope cumplirá el 18 de febrero 29 años (Foto: Vogue)

¿QUÉ DIJO PABLO MOTOS DE J-HOPE QUE HA SIDO TOMADO COMO BURLA Y DISCRIMINATORIO?

Durante una sección de “El Hormiguero”, el presentador se refirió al artista surcoreano cuando su compañera Pilar Rubio le mostró las imágenes de tres hombres que habían acudido a la Semana de la Moda de París vestidos con falda. Entre ellos estaba J-Hope, de quien dijo algo a modo de broma.

“Me parece que están muy bien”, opinó la panelista, dando pie a que su compañero hiciera el polémico comentario: “Y el ‘flipi’ japonés, también muy bien”, soltó el presentador.

No está claro por qué utilizó este calificativo, pero quizá lo hizo en referencia a Flipy, el cómico que se encargó de la sección de ciencia de “El Hormiguero” entre 2006 y 2010. Sea como fuere, el comentario de Motos fue malentendido por muchos espectadores que entendieron “friki” en lugar de “flipi”, lo cual ha puesto en pie de guerra a ARMY.

Algunos medios surcoreanos han hecho eco de la polémica. “Presentador español bajo el fuego tras hacer un comentario racista y ofensivo sobre J-Hope de BTS”, dice el titular de Koreaboo, un medio digital que tiene 2,4 millones de seguidores en Twitter.

Este medio afirma que Motos utilizó la palabra “friki”, aunque no descarta que sea una traducción equivocada de los fans. En cualquier caso, dice, todas las interpretaciones “tienen connotaciones negativas”, y es que el uso del gentilicio “japonés” cuando el artista del que hablaba es surcoreano ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la discriminación racial a los asiáticos, basado en la noción de que “todos los asiáticos son iguales”.