Como parte de su calendario oficial, BTS estrenó el teaser oficial de MV “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, canción principal de su nuevo álbum ‘Proof’, la cual se estrenará este 10 de junio. El video es tendencia número 1 en YouTube en varios países, incluido el Perú, y acumula más de 7.5 millones de vistas, cifra que va en aumento.

En el teaser se puede ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook caminando en lo que parece ser un desierto.

Además, el único miembro que tiene un atuendo más formal es V, quien luce un traje azul y también es el único que porta una rosa roja. Finalmente, solo se escucha a Jungkook cantar: “You and i the best moment is yet to come” (En español: Tú y yo, el mejor momento está por venir).

Teaser oficial “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

BTS: Teorías de ARMY sobre “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

Tras el primer vistazo de “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, en Twitter más de una cuenta ARMY lanzó teorias sobre el vínculo que tendría el nuevo tema con BTS Universe, ya que existe una referencia clara de Jungkook haciendo una señal idéntica a la del MV “Run”.

Con el concepto de la nueva canción, muchos esperan que BTS retome a HYYH (“The most beuatiful moment in life”), considerada una de las fases más importantes del universo de Bangtan.

Pero, eso no es todo, las prendas de los siete miembros también darían un guiño a otras eras de BTS.

