El líder de BTS, RM, se pronunció en Weverse sobre los rumores de cita que lo involucran con una millonaria que no es famosa. Según un canal de YouTube, Kim Namjoon estaría en una relación amorosa con una joven de su misma edad desde el 2019.

No obstante, el idol rechazó esta información y dijo no conocer a la mujer en cuestión. “No conozco a la persona en absoluto y el caniche es el perro de mi amigo”, dijo.

RM de BTS se pronuncia en Weverse sobre rumores de cita. Foto: Captura y HYPE

¿Qué dice el rumor de cita sobre RM de BTS?

El video de YouTube, publicado el 30 de diciembre, tiene como “principal” evidencia la publicación de agradecimiento de cumpleaños que realizó RM en Twitter, el 12 de setiembre, la cual se acompañó con fotografías.

BTS: publicación de RM en su cumpleaños. Foto: Captura

En las fotos se puede ver, según el youtuber, que el líder de BTS visitó la misma galería que la joven millonaria etiquetó en una de sus publicaciones en Instagram con la leyenda: “…Simplemente nosotros dos”.

La imagen de RM con un caniche también sería, según el video, una “evidencia”, ya que el idol no tiene un perro de esa raza, por lo que este pertenecería a la mujer adinerada.

RM de BTS y rumores de citas con joven millonaria. Foto: Captura YT

Agencia de BTS rechaza rumores de cita de RM

Solo unas horas después que se difundiera el video, BIGHIT MUSIC, agencia de BTS, se pronunció sobre el tema. “Los rumores de citas que involucran a RM no son ciertos”, respondió.

Esta no es la primera vez que el canal de YouTube, Sojang, publica información sobre supuestas citas amorosas de los miembros de BTS. Existen videos de Jungkook y Taehyung.