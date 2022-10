BTS obtuvo 7 premios por su carrera musical en The Fact Music Awards. Después de dos años, la boyband tuvo la suerte de compartir este momento con sus fans de Corea del Sur y otros países. ¿En qué categorías ganaron?

BTS en The Fact Music Awards 2022

La agrupación de k-pop superó a otros oponentes como Stray Kids, THE BOYS, TXT y más. Los integrantes dieron un discurso de agradecimiento a sus fans. “ No pudimos vernos todos los días y sabemos muy bien que siempre has estado votando sin dormir . Muchas gracias ”, comentó Namjoon, líder del grupo.

BTS en The Fact Music Awards. (Foto: Twitter)

¿Qué categorías ganó BTS en The Fact Music Awards?

Daesang

Artista del año (Bonsang)

Global Fannstar

Artista más votado

Premio de popularidad

Fannstar Choice

Fannstar Choice Individual (Jin)

Presentación de BTS en The Fact Music Awards 2022

La canciones fueron “Yet to come” y “For youth”, temas de su último álbum “Proof”. El club de fans, ARMY, quedó conmovido al ver que las luces moradas se transformaron en un planeta.

¿Qué es un daesang?

Daesang o Gran Premio es un reconocimiento para los artistas que han contribuido con el género del k-pop y es escogido por la votación de álbumes, ventas digitales y un jurado especial. Actualmente, BTS tiene 66 en total, siendo el grupo con más trofeos de esta categoría hasta el momento.

