¡ARMY recibe el Año Nuevo con BTS! Las canciones de los ‘Reyes del K-pop’ se han caracterizado por tener mensajes positivos. Por ello, como parte de los preparativos para iniciar con el pie derecho el 2022, algunos fanáticos comparten los temas de Bangtan para escuchar minutos antes de la medianoche.

A continuación, te presentamos una recopilación de ocho canciones de BTS que puedes escuchar para recibir el Año Nuevo 2022.

“2!3!”

La canción pertenece al álbum WINGS y es el primer tema que BTS le dedicó a ARMY. Si reproduces “2!3!” a las 11:58:53 p. m., lo primero que escucharás a las 12:00 a. m. del 2022 será: “Esta bien, vamos, cuando diga 1, 2, 3, olvídalo, borra todos los recuerdos tristes, toma mi mano y sonríe”.

“IDOL”

La pista está incluida en el álbum Love Yourself: Answer y es la primera canción de BTS que debutó en la lista Hot 100 de Billboard, ubicándose en el puesto 11. Si escuchas “IDOL” a las 11:59:02 p. m. recibirás el 2022 con la frase: “No puedes evitar que me ame”.

“Mikrokosmos”

El tema es parte del álbum Map of the Soul: Persona. “Mikrokosmos”, es una de las canciones con las que más se ha emocionado ARMY y los integrantes del septeto surcoreano. Reproduce esta pista a las 11:59:08 para escuchar: “Brillas más fuerte que cualquier otra persona”, a la medianoche.

“Life goes on”

La canción pertenece al álbum ‘BE’, lanzado el 2020 durante la pandemia. Los miembros de Bangtan participaron en el proceso de preparación de ‘BE’ y “Life goes on” es el debut de Jungkook como director musical de video.

Reproduce “Life goes on” a las 11:58:23 p. m. y recibe el Año Nuevo con la frase: “Como un eco en el bosque, el día volverá como si nada hubiera pasado. Yeah, la vida continúa”.

“Wings: OUTRO”

La canción del álbum YOU NEVER WALK ALONE es uno de los temas que más queridos por ARMY debido a su poderoso mensaje positivo y contagioso ritmo. Reproduce “Wings: OUTRO” a las 11:58:59 para escuchar: “Confío en mí, el dolor de mi espalda es porque mis alas están creciendo, confío en ti, el principio será humilde pero el futuro será próspero, vuela, alto en el cielo, vuela y alcanza lo más alto”.

“Epiphany”

El tema es parte del álbum Love Yourself: Answer y es interpretada en solitario por Jin, el integrante mayor de BTS. Inicia el 2022 escuchando la frase: “Soy yo el único que debería amar en este mundo”, para eso debes reproducir la canción a las 11:59:14 p. m.

“So what”

La pista está incluida en el álbum LOVE YOURSELF: Tear y es considerada un ícono que ARMY disfruta en los conciertos de BTS. Reproduce “So what” a las 11:58:29 p. m. e inicia el 2022, con la poderosa frase de “¡Y qué! No te detengas y te preocupes, es inútil, déjalo ir, no hay respuesta aún, puedes empezar a luchar”.

“Dynamite”, + plus “Butter”

Infaltables para recibir el Año Nuevo. Las dos primeras canciones completamente en inglés de BTS, “Dynamite” y “Butter”, han significado un éxito rotundo para la boyband de Corea del Sur, ambos singles fueron nominados a los Grammy.