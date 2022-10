BTS dará un mega concierto con ‘Yet to come in Busan’, en el que se reencontrará con sus fans luego de las exitosas fechas de ‘Permission to dance on stage’ en Las Vegas. Para esperar el espectáculo, el grupo ha realizado una programación de una serie de eventos a manera de previa. En esta nota te presentamos el horario para disfrutarlo al máximo.

La transmisión consiste en dos películas estrenadas en los cines y abarcan sobre su carrera profesional e íntima, viendo el detrás de las composiciones y ensayos para las giras mundiales. Asimismo, colocarán las presentaciones más recordadas de la boyband, tanto en premiaciones y conciertos. Estos contenidos estarán disponibles en Weverse.

Horarios previos al concierto de BTS

‘Bring the Soul’

‘Bring the Soul’ en Perú, Ecuador, Colombia, CDMX en México: 9:00 p. m. del 14 de octubre

‘Bring the Soul’ en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Cuba: 10:00 p. m. del 14 de octubre

‘Bring the Soul’ en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 11:00 p. m. del 14 de octubre

‘Bring the Soul’ en España: 04:00 a. m. del 15 de octubre

‘Bring the Soul’ en Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p. m. del 14 de octubre

‘Break the silence’

‘Break the silence’ en Perú, Ecuador, Colombia, CDMX en México: 10:40 p. m. del 14 de octubre

‘Break the silence’ en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Cuba: 11:40 p. m. del 14 de octubre

‘Break the silence’ en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 12:40 a. m. del 15 de octubre

‘Break the silence’ en España: 05:40 a. m. del 15 de octubre

‘Break the silence’ en Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:40 p. m. del 14 de octubre

Presentaciones legendarias de BTS

Presentaciones legendarias de BTS en Perú, Ecuador, Colombia, CDMX en México: 00:30 a. m. del 15 de octubre

Presentaciones legendarias de BTS en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Cuba: 01:30 a. m. del 15 de octubre

Presentaciones legendarias de BTS en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 02:30 a. m. del 15 de octubre

Presentaciones legendarias de BTS en España: 07:30 a. m. del 15 de octubre

Presentaciones legendarias de BTS en Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:30 p. m. del 15 de octubre

Concierto de BTS en ‘Yet to come in Busan’

La boyband se presentará en ‘Yet to come in Busan’, luego de anunciar que son los embajadores oficiales de la ciudad para promocionarla en la EXPO Mundial 2030. Asimismo, fueron incluidos por el reconocimiento internacional que tienen, luego de haber participado y ganado importantes premiaciones como los Billboards.