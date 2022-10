BTS regresa a los escenarios con el concierto de ‘Yet to come en Busan’, luego de las exitosas fechas en Las Vegas. La boyband se ha convertido en los embajadores de la ciudad para promocionarla en las elecciones de la EXPO Mundial 2030. Conoce los principales temas que tocarán.

Las canciones que estarán en concierto ‘Yet to come en Busan’ de BTS

Por el momento, no se ha definido un setlist oficial para el espectáculo. No obstante, algunas fans han colgado spoilers de las canciones que estarán presentes. De acuerdo con los medios de comunicación de Corea del Sur, Bangtan tocaría los sencillos más representativos y harán que l audiencia lo disfrute.

Las posibles canciones son:

‘MA CITY’

‘MIC DROP’

‘RUN BTS!’

‘For Youth’

‘Boy with luv’

‘Dynamite’

‘Cypher PT.3 Killer’

‘UGH!’

‘Save me’

‘Zero O’Clock’

‘Run’

Otros rumores aseguran que cantarían ‘Dionysus’, ‘Yet to come’, ‘Spring day’, ‘Fake love’, ‘Idol’, ‘Louder than bombs’ y más éxitos.

¿A qué hora es el concierto de BTS?

El concierto es este sábado 15 de octubre a las 6:00 p.m. en horario de Corea del Sur. Mira en qué horario te toca de acuerdo a tu país.

‘Yet to come in busan’ en Perú, Ecuador, Colombia, CDMX en México: 4:00 a. m. del 15 de octubre

‘Yet to come in busan’ en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Cuba: 5:00 a. m. del 15 de octubre

‘Yet to come in busan’ en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 6:00 a. m. del 15 de octubre

‘Yet to come in busan’ en España: 11:00 a. m. del 15 de octubre

‘Yet to come in busan’ en Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 a. m. del 15 de octubre

¿Cómo ver el concierto EN VIVO?

El concierto de BTS se puede ver a través las aplicaciones de Naver Now, Zepeto y Weverse. Puedes enterarte de dónde instalarlos en este LINK.