¿Qué pasó entre Buğra Gülsoy y Kerem Bürsin? “Dünya ile Benim Aramda” (“Entre el mundo y yo”) es el nombre de la serie que Disney Plus de Turquía lanzará próximamente y que tenía como principal fichaje la aparición del galán de “Love Is in the Air” y pareja de Hande Erçel. Sin embargo, ahora se ha retomado las intenciones iniciales y se tendrá al protagonista de “Mi hija” y “Amor a segunda vista” en el papel principal de la nueva apuesta televisiva, junto a Demet Özdemir, quien ya ha brillado en “Mi hogar, mi destino”.

La próxima novela se viene preparando para que, en marzo de 2022, se empiece su rodaje. Por ello, los responsables de la producción están acelerando los contratos con el elenco.

Porque, así como el enredo por el protagonista varón de la historia, todavía se están buscando a otro actor para que acompañe a Hafsanur Sancaktutan como la segunda pareja principal de la trama.

Gülsoy, por ejemplo, fue el primero en ser voceado para protagonizar, de la mano de Erçel, la telenovela “Entre el mundo y yo”. Sin embargo, fue descartado, mientras que la recordada Eda de “Love Is in the Air” le dijo no al proyecto por una escena íntima que la escritora y directora de la serie, Pinar Bulut, no quiso eliminar por su trascendencia en la ficción.

¿CÓMO FUE QUE BUĞRA GÜLSOY REEMPLAZÓ A KEREM BÜRSIN EN “DÜNYA ILE BENIM ARAMDA”?

El actor turco Buğra Gülsoy reemplazará a Kerem Bürsin como protagonista y pareja de la actriz Demet Özdemir en la nueva serie de Dinsey Plus Turquía, “Dünta Ile Benim Aramda”, porque el galán de “Love Is in the Air” rechazó el papel en medio de los rumores de que habría terminado su relación con Hande Erçel.

En comienzo, Gülsoy y Erçel habían sido propuestos como protagonistas de “Entre el mundo y yo”. Sin embargo, el primero fue descartado y la actriz se negó a formar parte del proyecto por unas escenas subidas de tono que la directora de la ficción no quiso eliminar.

De inmediato, los medios turcos apuntaron que se pensó en Özdemir y Bürsin en los papeles principales de la novela. Las celebridades, además, llamaron la atención porque el famoso intérprete, antes de que empezara una relación con Hande, había sido vinculado con Demet.

De esta manera, en la prensa de Turquía no tardaron en aparecer ciertas informaciones de que Kerem Bürsin y Hande Erçel se habrían separado. Muchos medios, además, especularon que la consecuencia principal habría sido la noticia de que Kerem iba a estar con Demet en una serie, como protagonistas y haciendo una escena muy íntima.

Luego, se oficializó que Bürsin había dado un paso al costado en “Dünta Ile Benim Aramda”, lo que ha sido visto por sus seguidores como una posible forma de salvar su relación. En el acto, se comunicó que Buğra Gülsoy será el galán de Demet Özdemir en la nueva serie de Disney Plus.

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

Mientras que esto es lo que se sabe sobre la pareja protagonista de “Love Is in the Air”. De acuerdo a los medios otomanos, se habrían separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem, como se mencionó anteriormente, compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Por otro lado, Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World. El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.

