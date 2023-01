¡No se guardó nada! El “BZRP Music Session #53″ acaba de lanzarse y Shakira hizo una tiradera peor que la de Residente a J Balvin. Si en algún momento se pensó que la separación con Gerard Piqué fue en buenos términos, la cantante colombiana acaba de confirmar que no fue así. Aquí te explicamos el significado de la canción y la letra completa.

No es la primera vez que la intérprete publica un tema relacionado a la decepción amorosa que ha pasado por su relación con el futbolista. Antes de que se hiciera pública su ruptura, “Te Felicito” con Rauw Alejandro ya daba indicios de un conflicto entre ambos.

Posteriormente, el 19 de octubre de 2022, lanzó “Monotonía” junto a Ozuna, en donde expresaba lo triste que se sentía. No obstante, las canciones anteriores han sido bastante vagas en sus referencias.

En esta ocasión, con “BZRP Music Session #53″ (MS53), producida por Bizarrap, la cantante lo dijo todo, haciendo referencia a su infidelidad, la nueva pareja del exfutbolista y hasta los suegros (Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado).

LO QUE CONFIRMÓ SHAKIRA ACERCA DE SU RUPTURA CON PIQUÉ EN “BZRP MUSIC SESSION #53″

¿Por dónde comenzar? Hay tanto que Shakira ha revelado, confirmado y hecho referencia con su nueva canción “BZRP Music Session #53″ que vamos a tener que ir por partes.

Toda la ruptura con Gerard Piqué

Definitivamente, el tema hace referencia a su separación de Gerard Piqué y todos los eventos que han pasado. La canción empieza con “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción”, lo que puede hacer alusión a su decisión de mudarse a Miami con sus hijos y dejar Barcelona, ciudad en la que vivía por el trabajo de su expareja.

Además, le habla directamente al decirle “Tanto que te la das de campeón”, refiriéndose a su exitosa carrera como futbolista.

Shakira y Gerard Piqué se separaron después de 12 años de relación (Foto: Reuters)

Cuando menciona: “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, nos dimos cuenta rápidamente que está hablando de las noticias de los últimos meses, pues los padres de Piqué viven al lado de la casa que compartían en Barcelona y donde ha sido perseguida por los paparazzis. Asimismo, actualmente se encuentra enfrentando un problema legal en España debido a temas tributarios.

El mensaje para Gerard Piqué

En una parte de la canción, Shakira le habla directamente al padre de sus hijos, sabiendo que la publicación de la letra causará una gran controversia y se comentará mucho sobre las malas acciones del jugador (y no solo en la cancha de fútbol).

“Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues”, dice explícitamente.

Asimismo, otra parte menciona: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. Hubo muchos rumores acerca de lo molesto que estaba Piqué luego de la publicación de “Monotonía”, así que ahora debe estar furioso ¡Sóbate!

¿Piqué le pidió volver?

Una de las partes más interesantes de “BZRP Music Session #53″ es cuando Shakira dice “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”. Este fragmento da a entender que Gerard Piqué le pidió disculpas a la cantante y le pidió continuar su relación, pero ella se negó. ¡Ah, pero ahora se le ve muy feliz con la nueva novia!

Clara Chía Martí no se salvó de la tiradera

La bomba de la canción fue cuando Shakira se refirió a la nueva novia (y con la que se rumorea que la engañó), Clara Chía Martí.

“Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, dijo haciendo una pausa estratégica para que se entienda que habla de la joven de 23 años.

Asimismo, prácticamente ha confirmado que la mujer ha estado en la casa que compartían, pues dice “Yo te desocupo (la casa) mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.

Conoce cómo celebran la Navidad una de las parejas más polémicas del 2022, Gerard Piqué y Clara Chía Martí (Foto: GROSBY GROUP)

VIDEO OFICIAL DE “BZRP MUSIC SESSION #53″ CON SHAKIRA

LETRA DE “BZRP MUSIC SESSION #53″

“Perdón, ya cogí otro avión

aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te la das de campeón

y cuando te necesitaba, diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato, que yo, debí, botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú

Esto es pa’ que te mortifiques

mastiques y tragues

tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso,

ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

yo solo hago música perdón que te sal-pique

Me dejaste de vecina a la suegra

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé qué es lo que ni te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio,

pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

aquí me siento un rehén

por mí todo bien,

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella

que venga también

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú”.