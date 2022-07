La telenovela “Hercai”, así como Ezel han sido un éxito dentro y fuera de Turquía, que tienen en común la presencia histriónica de Cahit Gök. El actor que da vida a Fırat Demiralp en la historia de Miran y Reyyan, aparece en la otra producción y aquí te contamos los detalles.

“Hercai”, que narra la historia de amor de Miran y Reyyan, cuyas familias son rivales, cuenta con un total de tres temporadas con 69 episodios. “Ezel”, en tanto, cuenta la historia de venganza de Omer Ucar, quien estuvo preso por un robo y asesinato que no cometió. La historia tiene 2 temporadas y 71 capítulos. Culminó en 2011, por eso muchos no reconocieron al actor Cahit Gök.

¿QUIÉN ES CAHIT GÖK, EL ACTOR DE “HERCAI” QUE TAMBIÉN APARECIÓ EN EZEL?

El actor Cahit Gök, quien se convirtió en una estrella de la serie “Hercai” por su papel como Fırat Demiralp, el mejor amigo y confidente de Miran; había participado en “Ezel, donde interpretó a Kenan Birkan, en la época de los 70′, cuando este era joven.

Cahit Gök aparece en "Hercai" y en "Ezel" (Cahit Gök/Instagram)

Cahit Gök nació el 7 de octubre de 1981 en Bingöl, Turquía. Mientras estudiaba en la Facultad de Economía de la Universidad Anadolu, tomaba clases privadas de actuación. Empezó a trabajar desde 2008.

Tuvo su primera experiencia como actor con la película llamada “Storm”. Luego, “Black and White Love” y en muchos proyectos, como “Love”, “If It Holds”, “Does It Hold, Urfalıyam Ezelden”, “Love, Beautiful Ugly”, “Blue Butterflies”, “Ezel”, “If I Am A Cloud”.

¿QUIÉN ES FIRAT DEMIRALP EN “HERCAI”?

Es el mejor amigo y confidente de Miran, el actor principal masculino de la serie. Por supuesto, las amistades cercanas no son como las amistades normales, comparten todo, chatean y hablan, así es Fırat.

Aunque no era de la familia Aslanbey, estaba bien cuidado y Azize nunca lo excluyó. La cuidó como a su propio nieto. Debido a este alojamiento, Miran y Miran tuvieron la oportunidad de crecer como hermanos y así se hicieron muy amigos.