Camila Cabello presentó el detrás de cámaras de su éxito 'Havana' [VIDEO y FOTOS]

Camila Cabello está triunfando en su carrera como solista con su éxito 'Havana', canción que ya es número uno en varias radioemisoras de Latinoamérica. Incluso, el videoclip suma más de 84 millones de visualizaciones en YouTube.



Debido a ello, Camila Cabello ha decidido presentar el detrás de cámaras de la grabación de la canción 'Havana' a pedido de todos sus fanáticos.

GUESS WHAT GUYS!!! here is the behind the scenes of #HAVANAtheMOVIE out now on @youtube, THAT'S WHAT. thank u so much for supporting🌹http://smarturl.it/HAVANAtheMOVIEBTS‬ Una publicación compartida por camila (@camila_cabello) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 11:40 PDT

En las imágenes que ha compartido en YouTube, se puede ver a una coqueta Camila Cabello compartiendo con toda la producción y saludando a sus bailarines y extras que intervienen en el videoclip.

Camila Cabello manifestó que fue un arduo trabajo de toda la producción que tuvo como resultado una gran historia que es todo un éxito en las redes sociales, Spotify y las radios.



Havana es el segundo sencillo del álbum debut como solista de Camila Cabello, 'The Hurting. The Healing. The Loving' y en el cuenta con la participación del rapero Young Thug.