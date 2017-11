Camila Cabello dejó ver su ropa interior con vestido de transparencias para los MTV EMA [VIDEO y FOTOS]

Camila Cabello sí que sabe cómo llamar la atención. La cantante de Havana se dejó ver en la alfombra roja de los MTV en Europa con un vestido rosa de transparencias que no ocultó para nada su ropa interior.

La ex Fifth Armony recibió el premio a la Mejor Artista Pop de los MTV Europe Music Awards 2017. Camila Cabello interpretó su nuevo single Havana en la ceremonia en donde no solo demostró su gran registro vocal sino también se mandó con unos pasitos de baile.

Pero sin duda el momento que dejó a todos atónitos fue cuando se presentó en la red carpet. Camila Cabello lució un maquillaje suave y un peinado simple para que brille más su vestido. La joven de 20 años no tuvo problemas en mostrar su ropa interior.

Tras ganar, el premio en los MTV EMA, Camila Cabello agradeció a sus fanáticos por el triunfo vía Instagram. "¡My armada! Lo hicimos. Los amo tanto. Sé que ustedes han votado para que lo logre. Me gustaría buscar a cada uno y abrazarlo porque son los que hacen posible que yo viva una noche así, pero por ahora acepten esto ***ABRAZOS VIRTUALES*** Gracias, gracias, gracias", escribió la joven intérprete de Havana.

the @mtvema’s are TONIGHT 💕💕💕 bringing #havana to london!!! find out where u can watch at www.mtvema.com 🌹 CAN’T WAIT GUYS #MTVEMA Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 11:08 PST

