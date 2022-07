La telenovela “Pasión de gavilanes 2″ se convirtió en una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos y consiguió una importante sintonía en varios países del mundo. El drama colombiano, que trajo de regreso a las pantallas al elenco original, también destacó por presentar a nuevas actrices como el caso de Camila Rojas quien interpretó a Muriel Caballero.

Transcurría el 2003 cuando fue estrenada la telenovela “Pasión de gavilanes”, la cual rápidamente logró un importante éxito no solo en su natal Colombia, sino en varios países del mundo. La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo cautivó al público de principio a fin.

Como parte del elenco de actores se encontraban los actores Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista.

Pasión de Gavilanes fue un exito total en España (Foto: Telemundo)

Cabe indicar que todos ellos regresaron en la segunda temporada de esta importante producción. Pero también apareció un gran elenco de actores juveniles que le dieron mayor emoción al drama. Entre ellos estaba Camila Rojas, una joven que ha participado en distintas producciones.

Si bien en la telenovela “Pasión de gavilanes 2″ se pudo ver el gran papel de Muriel Caballero, personaje interpretado por Camila Rojas, muy pocos conocen que la actriz inició en el mundo de la actuación por pura casualidad.

La actriz Camila Rojas formó parte del elenco de “Pasión de gavilanes” 2. (Foto: Camila Rojas / Instagram)

¿CÓMO SE INICIÓ CAMILA ROJAS EN LA ACTUACIÓN?

La actriz colombiana ha demostrado un gran talento para la actuación; sin embargo, pocos conocen que Camila Rojas también es una gran bailarina y, precisamente, fueron esas dos cualidades las que le ayudaron a iniciar su carrera en las artes escénicas.

Camila Rojas brindó una entrevista al portal elperiodico donde reveló algunos detalles nunca antes conocidos sobre ella, por ejemplo, cómo inició en la actuación a pesar que en un inicio quiso ser comunicadora social.

“Me fui a Londres con la ilusión de estar un año de intercambio y después volvería a Colombia para estudiar Comunicación Social. Y cuando ya estaba allá mi madre me dijo que tenía la oportunidad de quedarme (…) Envié solicitudes a todas las universidades para estudiar Comunicación Social y ninguna me aceptó”, expresó.

Camila Rojas en el papel de Muriel Caballero (Foto: Camila Rojas / Instagram)

Pero si bien no tuvo tanta suerte en el mundo universitario, sí consiguió tener éxito gracias al baile y la actuación.

“Toda la vida me había encantado bailar, empecé a buscar cursos de baile, pero todos tenían también canto y actuación, y ahí sí que se me abrían las puertas (…) Un día estaban haciendo audiciones para estudiar en Hollywood, hice el ‘casting’ y lo pasé. ¡No me lo podía creer! Y me mudé allí para empezar una vida nueva. Cuando estaba terminando los estudios me contactaron de TV Azteca y me dijeron que estaban interesados en mí”, anotó.

¿QUÉ PLANES TIENE CAMILA ROJAS?

La actriz también recordó que luego de aprobar las audiciones para estudiar en Hollywood viajó a México, país donde le abrieron las puertas en el mundo de la actuación. Pero ella también tiene otros planes que le gustaría concretar.

“Ahora entre mis planes está trabajar en España, algo que nunca he hecho. Me gusta mucho lo que hacen aquí, es muy distinto, tiene otro formato, otra realización. Me encantan los actores españoles”, precisó al citado medio.

¿QUIÉN ES CAMILA ROJAS?

Camila Rojas es una actriz y bailarina colombiana que nació el 6 de septiembre de 1990 en Cúcuta, capital del departamento de Santander. A los 18 años se fue a estudiar inglés a Londres, donde hizo teatro en ese idioma.

Luego se mudó a Los Ángeles para estudiar Artes Escénicas y tras recibir una propuesta laboral viajó a México, donde radica desde hace siete años. Un ejecutivo de TV Azteca la invitó a hacer casting para la telenovela “Corazón de condominio”.

Después de firmar un contrato de exclusividad de tres años con el conglomerado de medios, Camila Rojas participó en proyectos como “Corazón en condominio”, “Siempre tuya Acapulco”, “Un escenario para amar”, “Lo que callamos las mujeres” y “Las Malcriadas”.