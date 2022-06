Camille Vásquez, la abogada del actor Johnny Depp, saltó al ojo público tras vencer categóricamente a Amber Heard, ex esposa del mítico artista de Hollywood. En ese sentido, la experta en derecho sabe que ya es casi una celebridad a raíz de su relación profesional con el intérprete de “Piratas del Caribe”. No obstante, un hecho en particular la colocó en tendencias en las redes sociales. Conoce más aquí.

La letrada Camille Vásquez es una de las abogadas más famosas del mundo, esto tras defender a “capa y espada” al actor Johnny Depp en su mediático juicio difamatorio contra Amber Heard. A aíz de esto, y de todas las portadas que acarreó este polémico caso es que habría nacido una nueva estrella en los tribunales de Estados Unidos.

No obstante, la defensa principal de Depp dejó de lado los flashes y las entrevistas en distintos medios para ponerse el traje de superheroína y salvar a una persona durante un vuelo en avión de una conocida aerolínea. ¿Qué pasó exactamente?

SUPER AMBER HEARD AL RESCATE

Mediante un vuelo entre Los Ángeles a Nueva York, la abogada de raíces latinas logró poner en buen recaudo a un hombre de 70 años de la tripulación que se había desvanecido producto de las turbulencias.

Según reportes del medio TMZ, la defensa legal de Depp y un “guardaespaldas” se hallaban en el viaje de primera clase cuando el heptagenario hombre se desmayó frente a ellos.

Inmediatamente, Vásquez y compañía optaron por socorrer al pasajero de avanzada edad, quien no dudó en agradecerles el gesto tras regresar a sus asientos, reportó el medio internacional TMZ.

HASTA EL FINAL

Citando siempre a la misma fuente, Vásquez se habría puesto en diálogo con uno de sus familiares, quien sería un doctor de oficio, para que pueda socorrer como es debido y dé un análisis más exacto de la salud del señor. Por su parte, el escolta usó su reloj inteligente para lograr controlar la presión del paciente.

Incluso, la abogada penalista y el hombre de guardia se mantuvieron siempre a lado del pasajero de avanzada edad hasta que un cirujano tomó las riendas y lo trató con atención especializada.

Tanta fue la conmoción del caso, que el avión tuvo que retornar a la ciudad de Los Ángeles para poder ser atendido por los médicos y especialistas del lugar, no sin antes agradecer fervorosamente a la letrada y defensa del actor Johnny Depp y compañía.

Eso sí, el agradecimiento no pasó desapercibido y Vásquez también fue ovacionada por la tripulación encargada de la aeronave, quienes le regalaron una botella de vino y otra de champaña en señal de agradecimiento.

Es más, la famosa revista People la tituló “la mujer maravilla” dadas sus condiciones y capacidades a la hora de actuar en emergencias impensadas como estas.

La abogada Camille Vásquez, quien vestía casual durante el vuelo, fue ovacionada por los pasajeros de la aeronave (Foto: Odalyzzzzz/TikTok)