No cabe duda de que Camilo se encuentra en una de las etapas más felices de su vida luego de estrenarse como papá junto a su esposa Evaluna. Y aunque el nacimiento de Índigo viene siendo el principal foco de atención del cantante colombiano, un hecho en particular que involucra a una ex novia del intérprete de “Vida de rico” viene siendo tendencia en redes sociales.

Quizá el nombre de Gabriela Andrade no es muy conocido en el plano mediático, pero si decimos que se trata de la ex novia del famoso cantante Camilo Echeverry, seguro que llamará la atención de más de uno.

Y es que la ex pareja del artista viene siendo un tema de conversación recurrente en el internet al momento de hablar de Camilo, a pesar de que ambos no están juntos hace más de 8 años.

Resulta que, a mediados de mayo, diversos internautas comenzaron a preguntarle a Gabriela Andrade porque conservaba fotografías de su extinto compromiso con el cantante en Instagram, a lo que la colombiana respondió tajantemente: “No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos ¡con nadie! ¡Menos si fueron parte importante de mi vida!”.

Esto respondió la ex novia de Camilo sobre si aún habla con el cantante (Foto: Gabriela Andrade/Instagram)

Pero no solamente fue cuestionada por tales fotografías junto al esposo de Evaluna Montaner, ya que la Gabriela también tuvo que revelar si aún mantiene contacto con Camilo. Para muchos la respuesta fue inesperada.

“No hablamos, bueno hablamos un par de meses más y listo”, indicó Gabriela, de acuerdo a lo escrito por ‘La Estrellas’ el pasado miércoles 27 de julio.

La joven colombiana aún conserva sus fotografías con Camilo (Foto: Gabriela Andrade/Instagram)

¿A GABRIELA ANDRADE LE GUSTA EL BIGOTE DE CAMILO?

Una de las preguntas que mayor interacción tuvo en el feed de Gabriela fue cuando le preguntaron si le gusta el estilo del bigote de Camilo, a lo que la influencer con casi 100 mil seguidores dijo que no.

Al parecer, el bigote de Camilo no es del agrado de Gabriela (Foto: Gabriela Andrade/Instagram)

¿PARECIDO CON EVALUNA?

Otra de las cuestiones más sonadas que tuvo Andrade fueron los comentarios de diversos seguidores que indicaban que tenía cierto parecido con Evaluna, a lo que Andrade respondió con total elegancia al decir que cada una “tiene esencia”.

La joven tiene dos hijas: Federica y Agustina (Foto: Gabriela Andrade/Instagram)

En lo que sí comparte coincidencia con la actual esposa de Camilo es en la maternidad, ya que la colombiana posee dos hijas fruto de su relación con Nicolás Jiménez.