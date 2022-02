¿Qué sucede entre Can Yaman y Francesca Chillemi? El galán de las telenovelas turcas tiene como nuevo reto a “Viola come il mare”, la serie que protagoniza junto a la actriz italiana que se habría robado su corazón tras terminar su relación con Diletta Leotta. Los rumores sobre su posible acercamiento, más allá del profesional, ha generado una serie de comentarios y la reacción del actor, quien también se ha pronunciado al respecto. Pero han habido otros momentos que serían claves para pensar en que habría nacido un romance entre las estrellas de televisión.

El también modelo y abogado, en 2021, ya había anunciado el mencionado proyecto como uno de sus proyectos para 2022 a nivel internacional. De esta manera, el intérprete dará vida a Viola, un corresponsal de televisión que cubre la muerte de una joven de 20 años.

De esta manera, la trama apuntará a las sospechas que tiene el periodista sobre el verdadero culpable de la muerte de la víctima. Can Yaman, ante esto, se ha mostrado emocionado por la historia que le tocará mostrar en la pantalla chica el próximo 5 de marzo, la fecha del estreno.

“Un proyecto totalmente nuevo y hermoso es inminente, programado para comenzar en septiembre. Un agradecimiento especial a Luca Bernabei y Lux Vide por permitirme mi primera actuación en italiano”, dijo Yaman en agosto de 2021. Ahora, no solo su nuevo rol es el centro de atención sino que también su posible flechazo con su coprotagonista Francesca Chillemi.

¿QUÉ SE SABE DE LA RELACIÓN SENTIMENTAL ENTRE CAN YAMAN Y FRANCESCA CHILLEMI?

Ante los rumores de los medios de comunicación y los seguidores en redes sociales, Can Yaman se pronunció al respecto durante una rueda de prensa para promocionar “Viola come il mare”, la nueva serie que protagoniza junto a Francesca Chillemi, quien sería su nuevo amor no solo en la pantalla chica.

“Ella y yo nos llevamos muy bien”, fue lo que respondió el galán turco al ser consultado sobre su posible acercamiento romántico hacia su coprotagonista. A pesar de que no dio más detalles, tampoco descartó de que solo tengan una relación laboral por la producción televisiva.

Esto ha dado pie a más sospechas por parte de los seguidores de las estrellas, porque se los ha visto cenando junto en un restaurante de Palermo donde habían grabado los capítulos de la primera temporada de la serie italiana, que también se grabó en Roma.

La última señal detectada por las redes sociales es la filtración del beso que se han dado los actores durante las grabaciones de la novela. Aunque se trate de un gesto en la ficción, los espectadores se han preguntado si la pasión de la escena no habrá traspasado las cámaras hacia la realidad. Por el momento, la verdad está en la pareja de actores, quienes no han confirmado o negado haber empezado una relación sentimental.

¿QUIÉN ES CAN YAMAN?

Can Yaman es un actor, modelo y abogado turco. Es conocido por haber protagonizado las series turcas “Dolunay”, “Bay Yanlış” y “Erkenci Kuş.” Esta última lo llevó a la fama y le hizo ganar un Golden Butterfly Award a Mejor Actor de Comedia Romántica.

A sus 32 años goza de una enorme fama internacional como actor de series y telenovelas, además es modelo gracias a su gran atractivo físico que hizo de él uno de los galanes turcos por excelencia. Hoy tiene millones de seguidores en el mundo que están pendientes de él.

¿QUIÉN ES DILETTA LEOTTA?

Diletta Leotta es una modelo y presentadora de la televisión italiana, de 29 años. Luego de que terminara su relación con el famoso actor turco Can Yaman, fue vinculada con Giacomo Cavalli, un modelo y surfista de 27 años. Ellos han sido vistos varias veces juntos por Milán e incluso parece que pasaron un fin de semana juntos en Ibiza con varios amigos.

