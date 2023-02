Ahora que el Super Bowl LVII está próximo a realizarse, y tendrá como protagonistas a los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, es inevitable que la gente empiece a hablar del showtime que ocurre clásicamente en el medio tiempo del encuentro. Precisamente, una de las performances más recordadas es la que realizaron Jennifer Lopez y Shakira, aunque en principio la cantante colombiana se rehusó a cantar una canción en particular con “La chica del Bronx”.

El hecho ocurrió en el “Super Tazón” 2022. Los detalles los desveló la propia JLo en el documental “Halftime Show” -de Netflix- , que se estrenó en junio de 2022 y en el que contó por qué cree que fue una decisión equivocada el llevar a cabo un concierto de ambas en ese medio tiempo.

La cuestión es que el descanso del partido de la NFL dura 30 minutos y en ese tiempo hay que montar y desmontar el escenario. Eso les dejó 12 minutos a las dos estrellas, que finalmente consiguieron estirar hasta 14.

“Si somos dos artistas, deberían darnos 20 minutos. ¡Es lo que deberían hacer, joder!”, reflexionó Jennifer Lopez, quien defendió en 2020 que tenían que aprovechar el descanso de la Super Bowl para llamar la atención sobre el problema al que se estaban enfrentando los latinos en Estados Unidos con Donald Trump de presidente.

“No me interesa la política, no soy esa clase de persona, pero estaba viviendo en unos Estados Unidos que no reconocía. Tenía miedo por mis hijos y por su futuro”, dice en el documental, en el que cuenta que como latina vio en este espectáculo la oportunidad perfecta para denunciar la situación que vive la comunidad.

¿QUÉ CANCIÓN NO QUISO CANTAR SHAKIRA CON JENNIFER LOPEZ EN EL SUPER BOWL?

Con la finalidad de incitar a la unión de todos los estadounidenses sean de raíces latinas o no, Lopez sugirió que la canción final de la perfomance de ella con Shakira fuese “Born in the USA” de Bruce Springsteen. Shakira la rechazó el pedido.

“Yo no nací en Estados Unidos”, le respondió la colombiana. “Ya pero a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí”, le replicó JLO.

“Además ves a Bruce Springsteen, un estadounidense blanco cantándote... She was born... ¡Y es importante porque soy latina! ¡Es importante! Esos cabrones actúan como si todos fuésemos inmigrantes ilegales. Esa es la narrativa que Trump ha creado. Algunos llevamos años aquí y muchos son buenas personas que buscan el sueño americano. Es lo que quieren. Le pregunté si se le ocurría una canción mejor para hacer esa declaración de que no deberíamos odiarnos. Esa es la declaración”, argumentó la actual esposa del actor Ben Affleck.

¿CUÁL FUE LA SOLUCIÓN PARA QUE SHAKIRA Y JENNIFER LOPEZ CANTEN EN EL SUPER BOWL?

Al final la barranquillera aceptó formar parte de la canción pero no cantándola, sino poniéndose al mando de la batería. “Born in the USA”, mezclado con la canción “Let’s Get Loud”, sonó con las voces de Jennifer Lopez y su hija Emma , quien apareció inicialmente en una jaula, una coreografía que mostraba como eran tratados los niños inmigrantes ilegales por el gobierno de Trump.

El número de las tres artistas fue sin duda uno de los más recordados del espectáculo.