¿Cómo fue la infancia de Canelo Álvarez? El boxeador mexicano ha revelado que sufrió bullying cuando era un niño. El pugilista más exitoso de los últimos años ha demostrado que no todo es fuerza y pelea en la vida. Por eso, comentó sobre su experiencia al ser molestado por sus compañeros de la escuela y le dio una lección a su hijo para toda su vida.

Canelo no solo es un boxeador profesional que se ha ganado el respeto y la admiración de México y del continente. Su carrera está llena de triunfo, con una mínima dosis de caídas, y todo se debe a su trabajo y desenvolvimiento en el ring.

Para muchos, el atleta es un tipo rudo, que utiliza la fuerza para imponerse. Al menos así lo ven en el ring. Pero lo cierto es que el mexicano es algo más que músculos y resistencia. Álvarez ha demostrado que tiene bien claro, por ejemplo, que el machismo debe erradicarse desde la experiencia personal.

Por eso reveló que, cuando era pequeño, sus compañeros de carpeta le hacían bullying por su apariencia y manifestó que, al menos a él, eso no le importaba porque tenía seguridad en sí mismo.

Nacido bajo el nombre de Santos Saúl Alvarez Barragán, el boxeador es originario de Guadalajara (Foto: Canelo Álvarez / Instagram)

¿DE QUÉ MANERA CANELO ÁLVAREZ SUFRÍA BULLIYNG EN EL COLEGIO?

El boxeador mexicano Canelo Álvarez contó que sus compañeros de escuela le hacían bullying por ser pecoso y pelirrojos. Le colocaron una serie de apodos para burlarse de él en clases. “Era diferente, pelirrojo, pecoso. No sufrí, la verdad es que me encantaba pelear. Lo que tengo más en la vida es seguridad”, dijo en una entrevista en Red Table Talk: The Estefan.

También, ante una pregunta de Lili Estefan, manifestó que la inseguridad de los varones hace que recurran, de la peor forma, al machismo. “Muchas veces sí. Se sienten menos, les da vergüenza algo y lo sacan de esa manera, con el machismo”, declaró.

Además, dijo que no cree en la frase de que “los hombres no lloran”. “Eso no tiene nada que ver con ser débil o no ser débil. Si tienes un momento difícil y quieres sacarlo de esa manera, puedes hacerlo. La verdad es que lo que quiero darles a entender es que aunque soy peleador, también tengo mis sentimientos”, manifestó.

¿CANELO QUIERE QUE SU HIJO SEA BOXEADOR?

Del mismo modo, ese fue el consejo que le dio a su hijo Saul Adiel, quien quiere seguir sus pasos en el box. Él niño le contó que se cayó pero no llegó a llorar. Canelo, de inmediato, le dio a entender que llorar no era malo. Hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras.

“Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada que llores”, le explicó en la grabación recogida en “ShowTime Sports”. El pugilista agregó que no le gustaría que su pequeño sea boxeador, pero que al final es su decisión.

“Dice que quiere ser boxeador, todos los días me está viendo en YouTube cómo peleo. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo qué podemos hacer. Ya veremos, está chico”, detalló el boxeador.

Canelo Álvarez realizó tierno entrenamiento con su hija. (Instagram Canelo Álvarez) null

FOTOS DE CANELO ÁLVAREZ EN INSTAGRAM