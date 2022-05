El conocido actor Sergio Goyri fue tajante y arremetió en contra de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en las redes sociales, esto tras hacerse públicas unas fotografías del boxeador mexicano con un jersey del Atlas. Pero, ¿A qué se debe la furiosa reacción del artista?

A raíz de una publicación en Instagram, Goyri se hizo tendencia en redes sociales tras acusar al campeón de box mexicano de no poseer “identidad propia” al declararse hincha de las Chivas y portar la camiseta del Atlas.

Y es que el actor no pudo ocultar su molestia con Álvarez, y a través de un mensaje directo a la vena, criticó la actitud del deportista, señalando que debe ser fiel a un solo equipo, independientemente de quien sea.

FURIOSO CONTRA EL BOXEADOR

“A ver, Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Man…chester City, c*brón. No m*mes. Hay que tener un poquito de identidad. Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano. Cuando dices que eres Chiva es porque eres Chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida”, dijo un incendiado Goyri a través de un vídeo que fue borrado al cabo de unas horas en sus redes sociales.

Sin embargo, los miles de internautas pudieron grabar y compartir el video en redes sociales como Tik Tok o Youtube. Dicho corto audiovisual fue tendencia durante varias horas.

¿A QUÉ SE DEBE LA REACCIÓN?

Como sabemos, Canelo se mostró siempre simpatizante del cuadro de Chivas en múltiples ocasiones. No obstante, diversas cámaras en los palcos lo captaron portando la piel del Atlas, motivo por el que desató la furia de miles de seguidores en Twitter e Instagram.

“A lo mejor tienes un ch*ngo de dinero, pero no puedes comprar la identidad de nosotros, c*brón, que somos Chivas de verdad y no cambiamos de playera. Somos chivas de verdad, Canelito. Conozco a tu familia y a lo mejor a ti también, pero me vale m*dre. Lo que hiciste de ponerte la playera de Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Recordemos que Álvarez acudió el jueves pasado al Estadio Jalisco para hinchar por Atlas en la Final de Ida ante Pachuca.

Inclusive, y para la mala suerte del campeón de pesos medianos, la cuenta de los rojinegros emitió un video en donde el deportista sonríe con la playera de los Zorros.

Gracias por el aliento Rojinegro, @Canelo. ❤️🖤 Eres parte de esta transformación, y vamos juntos por el Bicampeonato. #Cr3amos 🤩 pic.twitter.com/fTIQAZZAmC — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) May 27, 2022

Resultado anecdótico

Y aunque el partido acabó 2 a 0, teniendo como ganador al Atlas, quien deberá afrontar la vuelta el próximo domingo en el Estadio Hidalgo, “Canelo” no olvidará jamás que los colores no deben cambiarse ni por siquiera 90 minutos.

¿Habrá respuesta del boxeador? No lo sabemos, aunque no cabe duda de que no será dentro del ring.