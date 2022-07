Querido por todo México gracias a sus triunfos y trofeos, el popular “Canelo” Álvarez se perfila como una de las figuras públicas más aclamadas del boxeo mundial, en sentido, no cabe duda de que los amantes del pugilismo mueren por verlo impartir clases y ‘golpes’ en distintos canales deportivos. Sin embargo, y con lo peligroso que implica practicar este deporte de contacto, muchos internautas se preguntan sobre la reacción de su pequeña hija al ver a su papá en plena ‘trabajo’. Entérate más aquí.

Falta casi nada para que Saul “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin se enfrasquen en una de las batallas más ‘picantes’ del año en la T-Mobile Arena de las Vegas, Nevada. Al respecto, el boxeador de tierras aztecas señaló en una entrevista para la CNN la reacción que tuvo María Fernanda, su pequeña hija, al verlo pelear en televisión.

“Lo entiende perfecto. Es una niña que tiene cuatro años, pero es demasiado inteligente y entiende todo como debe ser, entiende a qué me dedico y está orgullosa de su papá. Sí claro (sabe de los riesgos de subirse al ring), ella llora de repente porque se asusta. Sabe del riesgo que su papá está corriendo, pero siempre le digo que es mi trabajo y eso es lo que tengo que hacer”, indicó el campeón de los 168 libras esterlinas.

SU MÁS GRANDE FAN

Tras el anuncio de campaña de Álvarez para buscar el título de las 168 libras, las fotografías y vídeos del boxeador junto a su hija María Fernanda han sido tendencia en redes y acaparado portadas en todos los medios de deporte.

En cada pelea contra Avni Yildirim, Caleb Plant y Billy Joe Saunders, el mexicano estuvo bien acompañado de su pequeña vástaga, ya sea como en las acaloradas conferencias de prensa como también en las ceremonias de pasaje y los careos ante sus oponentes.

Como sabemos los amantes del boxeo, las dinámicas al momento de pesarse son un proceso que todo pugilista debe seguir al pie de la letra, pasos en los que ‘Canelo’ va bien acompañado de su madre Ana María Barragán y el resto de sus familiares.

En tal aspecto, su pequeña hija también suele acudir a los vestidores del popular ‘Canelo’ para protagonizar un acto de fe junto a él, así como también la despedida simbólica y ‘bendita’ que el tapatío realiza antes de cada enfrentamiento.

Vale recordar que en una entrevista que brindó al periodista de Jorge Ramos al medio ESPN, el célebre boxeador contó que suele despedirse de sus amigos y familiares, dada la incertidumbre de volverlos a ver mientras se enfrasque en el cuadrilátero.

La hija del boxeador "Canelo" Álvarez es una de las más grandes fanáticas del pugilista. Aquí ambos de blanco, minutos antes de un careo del mexicano (Foto: Canelo Álvarez/Instagram)

“Sólo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso. Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no, pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que me voy a morir feliz porque es lo que amo”, indicó.

Casos como los de Jeanette Zacarías, de 18 años, quien cayó en coma y murió tras recibir una ‘paliza’ por parte de la canadiense Marie Pier Houle en setiembre del año pasado; o el de Frankie Leal, quien tampoco pudo despertarse del estado vegetal y partió sin más que decir son algunos de los hechos que acarrea este deporte.

Recordemos que tras haber caído contra Dmitry Bivol en su lucha por el cinturón de las 175 libras, Álvarez realizará la primera defensa de su campeona indiscutido, hablamos del peso supermediano contra Gennady Golovkin.