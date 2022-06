En la actualidad, Cansu Dere es una de las actrices más reconocidas de Turquía gracias a sus grandes actuaciones en “Madre” (“Anne”, en su idioma original), “Sila”, “Ezel” y, más recientemente “Infiel” (“Sadakatsiz”); lo que le ha convertido en una de las figuras más prolíficas de la televisión turca. A sus 41 años, la actriz turca también es sinónimo de belleza y, prueba de ello, es uno de sus nuevos trabajos.

No es nada nuevo que la belleza de la actriz llame mucho la atención. De hecho, antes de aparecer en producciones otomanas y protagonizar grandes éxitos, Cansu Dere fue invitada por una agencia de modelos a participar en el Miss Turquía en el año 2000, cuando tenía apenas 19 años. En la edición del certamen, quedó en tercer lugar; es decir, fue una de las finalistas.

Tras el final de “Infiel”, emitido en Turquía el pasado 25 de mayo, Dere decidió tomarse unos días para descansar y pasar tiempo con sus amigos, y reveló también que por ahora no tiene planes de unirse a alguna nueva producción. No obstante, no se ha alejado de las pantallas por completo, pues es protagonista de una campaña de belleza en su país. A continuación, más detalles.

A sus 41 años, Cansu Dere también es sinónimo de belleza y, prueba de ello, es uno de sus nuevos trabajos (Foto: Cansu Dere/Instagram)

¿CUÁL ES EL NUEVO TRABAJO DE CANSU DERE?

Cansu Dere, además de ser actriz, también es modelo, y ha sido parte de diferentes campañas de publicidad. La última, le ha convertido en el estandarte de la belleza de su país a sus 41 años de edad. Así es, la intérprete es la imagen de una reconocida marca de la industria dermocosmética y las tecnologías de regeneración.

La estrella turca experimenta los productos de Neostrata, de la compañía Johnson & Johnson, que promete el máximo rendimiento para cada problema de la piel con sus más de 40 años de experiencia en la industria.

El producto del anuncio con Cansu Dere ofrece una solución tridimensional, renovando el tono de la piel, rellenando y suavizando la piel. La actriz, quien brilla con su apariencia natural y belleza en el video de la campaña, dijo que la experiencia de la compañía en el rubro la impresionaron.

“Tiene fórmulas poderosas, estudios clínicos y diferentes soluciones para cada problema de la piel. Estoy feliz de trabajar con una marca premium que ofrece un cuidado de la piel tan efectivo que puedo respaldar”, señala la intérprete. Puedes mirar su nuevo trabajo ingresa al canal de YouTube de la marca o HAZ CLIC AQUÍ.

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021, la actriz turca cumplió 41 años de edad. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, tal como lo mencionamos líneas arriba. Desde entonces, empezó a trabajar en firmas importantes, pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Y en 2021, gracias a su interpretación en “Infiel”, fue premiada en la misma categoría. Pero hay más de Cansu Dere que debes saber, para ello, solo ingresa aquí.