Es uno de los máximos exponentes de la comedia mexicana, y a pesar de que su muerte se produjo hace casi tres décadas, su recuerdo sigue presente en la memoria de sus más acérrimos fanáticos. Mario Moreno Reyes, o simplemente “Cantinflas”, transformó la comedia en el cine en español y generó un legado se mantiene vigente más allá de que él ya no esté con nosotros.

El “mimo de la gabardina”, como también se le conocía, amasó una millonaria fortuna, producto de sus decenas de películas a color y en blanco y negro que filmó a lo largo de 45 años de ininterrumpida carrera actoral.

Por eso mismo, en los últimos años de vida, se habló de una disputa legal entre el único hijo del celebs, Mario Arturo Moreno Ivanova, y uno de sus sobrinos más cercanos, Eduardo Moreno Laparade. Ambos anduvieron en litigios antes, durante y después del fallecimiento del artista, hecho que sucedió el 20 de abril 1993, a la edad de 81 años.

Junto a su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova, quien falleció en 2017 (Foto: AmiGo. Cultura / Facebook)

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA DE MARIO MORENO “CANTINFLAS”?

A finales de febrero de 1993, Mario Moreno fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en estado muy avanzado, panorama que lo ponía ante una probable muerte en muy poco tiempo. Durante ese período quienes lo acompañaron fueron su hijo Mario Arturo y su sobrino Eduardo Moreno.

De acuerdo al relato de Mario Arturo, la salud de su padre se hizo muy voluble, por lo que era frecuente que un día estuviese bien y al día siguiente postrado en cama recibiendo asistencia vital. Frente a este escenario, decidieron trasladarlo a Estados Unidos, con la esperanza de que los avances en los alcances médicos hagan la diferencia.

No obstante, lo agudo de su mal hacía que por días le fuese casi imposible moverse de la cama, además que andaba medio inconsciente. La situación llegó al punto en que Cantinflas tuvo que ser alojado en un hospital en donde sólo caminaba dentro de su habitación. Durante esos días perdió la capacidad de satisfacer sus necesidades fisiológicas por sí solo, por lo que incluso necesitaba ayuda para comer y bañarse.

Con el pronóstico de su salud ya decidido, su hijo Mario decidió que se le dejen de administrar sesiones de quimioterapias y más bien se le trasladó de regresó a Ciudad de México, para que viviese sus últimos días en relativa calma.

Durante la filmación de "Ni sangre ni arena" (1941) (Foto: EFE)

CANTINFLAS: LA PELEA LEGAL ENTRE SU HIJO Y SU SOBRINO DURANTE SUS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA

La batalla por quedarse con parte de las propiedades y los derechos y réditos de toda la filmografía de Cantinflas, hizo que entre primos la disputa se agudizase, al extremo que entre ambos empezaron a acusarse.

Mario Arturo acusó de aprovechado a su primo, de querer sacar partido de un patrimonio que no le correspondía y encima de no ver o atender a su tío cuando ya estaba en los últimos meses de vida. Por su parte, Eduardo Moreno replicó y negó tales acusaciones, a la vez que aseguró que Mario Arturo seguía con problemas de drogadicción, situación que no lo calificaba como apto para cuidar a un paciente en estado terminal.

Al final, con la muerte de Cantinflas, esos dimes y diretes quedaron en el aire, pues se logró repartir el patrimonio del histrión, que en su mayoría fue hacía su sobrino Eduardo Moreno.