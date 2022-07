Horas de angustia y de pensar que era el fin. Ese fue el sentir del actor mexicano Carlos Bonavides, conocido internacionalmente como “Huicho Domínguez”, su personaje en la telenovela “El premio mayor”, quien de acuerdo a su testimonio estuvo muy cerca de la muerte a causa de una infección estomacal. Ya fuera de peligro, el histrión contó su calvario.

El artista, natural de Veracruz, se comunicó desde el hospital, en Ciudad de México, en donde sigue internado y ahí expresó las dificultades que tuvo que superar para sobreponerse a una infección bacteriana que lo llevó casi a la inconciencia.

En diálogo con “De primera mano”, el celebs indicó que los malestares y contratiempos médicos que padeció recientemente le fueron más duros de sobrellevar que cuando le extirparon un riñón para vencer el tumor cancerígeno que lo acechaba.

"El premio mayor" se emitió en 1995 (Foto: Televisa)

CARLOS BONAVIDES: “LO QUE TUVE FUE PEOR QUE CUANDO ME OPERARON DEL RIÑÓN”

El intérprete, que en la actualidad tiene 81 años, relató que todo comenzó con un aparente cólico, hecho que con el correr de las horas se corroboró que no era así. “Me puse muy mal por una diarrea que no era diarrea, era una manguera. Tuve una deshidratación terrible por una bacteria que se me complicó por los divertículos y por una hernia hiatal que tengo”, explicó.

“Esta fue una pesadilla peor que el riñón. Le dije a mi chofer que se parara frente a la puerta de urgencias y me caí, me di un trancazo y luego me ayudaron, me llevaron a emergencia, pero antes de que me pusieran todas las cosas yo necesitaba ir al baño urgentemente y me volví a caer, luego me desmayé. Estuve inconsciente un tiempo”, prosiguió.

En otro momento, Bonavides agradeció las atenciones que le brindaron los miembros del nosocomio, además de alabar el respaldo incondicional de su esposa, Yodi Marcos.

LA ESPOSA DE CARLOS BONAVIDES: “ES LA PRIMERA VEZ QUE ME DICE QUE TIENE MIEDO”

Su esposa, Yody Marco, dio noticias alentadoras respecto a su recuperación, pues afirma que la infección está controlada. “Ya está controlada la bacteria y los estudios han confirmado que se encuentra bien y fuera de peligro. Es la primera vez que Carlos me dice que tuvo miedo, ni cuando le quitaron el riñón con cáncer sintió el pánico, él creyó que ahora si ya no la contaba”, señaló para las cámaras del magazine “Hoy”.

Por su parte, el doctor Juan José Granados, gastroenterólogo que trató a Bonavides aseveró que “llegó en estado de gravedad, posteriormente pasó a un estado delicado y ahorita está estable. El riesgo que tuvo en un inicio ya lo pasó. Por los antecedentes de su riñón único hay que atenderlo de forma pronta porque puede caer en una descompensación severa y un daño renal muy importante”.