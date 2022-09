¡Gran susto! Luego de que el reconocido actor Carlos Bonavides fuera tendencia en las redes sociales luego de un presunto infarto en vivo, diversos rumores comenzaron a salir en todo el internet, aduciendo que el histrión ya ‘estaba algo mayor’ para los programas al aire. Al respecto, fue el propio artista quien dio la verdadera versión de los hechos.

Todos los reflectores apuntaron a la transmisión en vivo de “SNserio”, programa de la cadena multimedios”, luego de que el actor Carlos Bonavides ‘sufriera’ una descompensación en vivo. De hecho, se aprecia que el experto en artes escénicas se toca el pecho para desplomarse al suelo lentamente, provocando el miedo de los conductores del citado espacio televisivo.

El recordado "Huicho Domínguez" reveló que espera mejora, pero compartió su última voluntad (Foto: Carlos Bonavides / Instagram)

En tal sentido, las redes sociales comenzaron a arder debido a la situación del artista de 81 años, en especial, luego de tal episodio durante la transmisión. ¿Qué dijo el propio actor? Acá te lo contamos.

CARLOS BONAVIDES HABLÓ SOBRE SU ‘INFARTO’

Y es que luego de viralizarse algunos vídeos en donde el querido Carlos sucumbía ante todos, el propio actor salió a hablar al respecto sobre su estado de salud y el infarto que padeció ante la cámara de “SNSerio”.

“Estoy perfectamente bien, todo fue una broma que se las hice a todos, los asusté para que se les quite”, contó Bonavides en diálogo para el periodista Gustavo Adolfo.

En tal sentido, y ante el cuestionamiento sobre la burla, Bonavides atinó a decir que se le había pasado de las manos la actuación, aunque siempre fue premeditado. “Pues sí, pero para que se les quite, como hacen bromas y todo, dije ahorita los asusto”.

Asimismo, sostuvo que la producción encargada del espacio no tenía ni idea de lo que estaba por ocurrir. “No (sabían), ¿te fijaste como me aventé para atrás?, ya ves que estuve en la lucha libre, me aventé para atrás, pero en serio, di toda mi actuación y todo”.

Y aunque llegó a preocupar a su fanaticada, el propio histrión indicó que esto le trajo noticias positivas y algún reflote a su carrera actoral. “Pero causó furor, ya me hablaron de todas partes, qué bueno que me hablas tú, ojalá algún día me invites a tu programa para explicarte”.