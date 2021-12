Desde que la segunda temporada de “La reina del flow” terminó en Colombia, el pasado 10 de septiembre, muchos fanáticos de la serie se quedaron con ganas de ver más de la historia de Yeimy Montoya; el deseo aumentó cuando a mediados de noviembre arribó a Netflix y el mundo pudo gozar de la exitosa entrega. Por lo que los fans se preguntan si la ficción tendrá una tercera temporada.

Las consultas respecto a la temporada 3 de “La reina del flow” no se han hecho esperar; por ello, Carlos Torres, que interpretó a Charly Flow en la historia, ha sido uno de los actores que ha tenido que responder esta gran interrogante. ¿Qué dijo el intérprete colombiano?

Antes, vale recordar, que su personaje pasó de ser el villano de la primera temporada a convertirse en uno de los aliados de la protagonista en su misión de detener a sus enemigos. De hecho, la pareja de cantante termina junta. Charly logró recuperar su carrera y a sus hijos; y luego de tanto batallar y demostrar que ha cambiado, también se volvió a ganar el amor de Yeimy Montoya.

Charly Flow en concierto, en uno de los capítulos de "La reina del flow" (Foto: Carlos Torres/Instagram)

¿CARLOS TORRES QUIERE UNA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

En una entrevista con Vanitatis, Carlos Torres habló de su carrera y lo que significó su personaje en “La reina del flow” para él. Además, fue consultado sobre una tercera temporada de la serie colombiana.

“Vamos a ver, yo hasta el momento no tengo ninguna información sobre la tercera, pero sin duda alguna, más allá de si tengo el privilegio de formar parte de la tercera temporada, creo que se la merece, que es un producto muy bien hecho, con una temática muy interesante y que creo que vale la pena seguir creciendo”, señaló el actor colombiano.

En esta posible tercera temporada, qué podría pasar con su personaje Charly Flow y con la de su colega y compatriota Carolina Ramírez, Yeimy Montoya. Pues Torres tiene alguna idea. “Yo creo que la imaginación no tiene límites, ¿cierto? En esta segunda temporada a mí me sorprendió muchísimo el guion, yo pensé que de repente se iba a tratar más de la venganza de Charly y lo divertido es que nos sorprendieron”, reveló el artista.

“Entonces no dudo del talento que tienen y se podría contar algo más, ¿el qué? De pronto algo del pasado, o algo que no se ha contado o que no se le ha dado fondo y ahora podría salir a relucir… No se sabe”, puntualizó.

Carlos Torres como Charly Flow, en "La reina del flow" (Foto: Carlos Torres/Instagram)

PERO, ¿HABRÁ UNA TERCERA TEMPORADA DE “LA REINA DEL FLOW”?

Tal y como dice Carlos Torres, por ahora no hay ninguna información sobre ello. De hecho, los creadores de “La reina del flow” ya han señalado que lo que se vio en la segunda entrega es el final de la historia. No obstante, es posible que la presión de los fanáticos modifique el panorama.

Por su parte, poco tiempo después de conocerse el desenlace, Carolina Ramírez respondió a una seguidora que le pidió hacer más temporadas de “La reina del flow” como si fuera “Friends”. La actriz de 37 años respondió:

“‘Friends’ es una comedia. Este dramonón es imbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas”, señaló tajantemente.