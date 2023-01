Tras medio siglo dando vida al niño engreído de la “Vecindad del Chavo del 8″, “Quico” colgará el disfraz, o mejor dicho, Carlos Villagrán lo hará. El actor mexicano anunció que los días como el hijo de Doña Florinda están en cuenta regresiva. Entérate en esta nota cuándo y cómo es que dirás adiós a uno de los personajes más entrañables de la historia de las series infantiles.

El histrión, quien en la actualidad tiene 78 años, anunció que -luego de analizarlo y conversarlo con su familia- ha decidido ponerle punto final a su interpretación de “Quico”.

En diálogo con el programa “Hoy Día”, de Telemundo, Villagrán explicó los motivos que los llevó a tomar esta decisión y cómo es que despedirá al personaje que lo ha acompañado durante 50 años .

Carlos Villagrán saldrá nuevamente de gira con un circo (Foto: Instagram / @carlos_kiko1)

ASÍ DESPEDIRÁ CARLOS VILLAGRÁN AL PERSONAJE DE “QUICO”, DEL “CHAVO DEL 8″

“Llega el momento de decirle ‘adiós’ a la gente, ‘adiós’ a todo mundo. Decirle a todo el mundo que nos haga honor de visitarnos acá al circo”, comentó Carlos Villagrán en la entrevista con el citado medio.

El comediante señaló que tomó la decisión de dejar de interpretar a “Quico” por su avanzada edad, además de que desea emprender un viaje a Europa junto a su esposa.

“Es la gira del adiós por la edad que tengo, y tener la oportunidad también de poder valerme por mí mismo para ir a Europa, no la conozco y quisiera hacer un viajecito por allá con mi señora”.

La gira en la que veremos por última vez a Villagrán como Kiko se llevará a cabo en el circo de los Hermanos Caballero. El tour arrancará este lunes 9 de enero en Phoenix, Arizona y, posteriormente, visitará la ciudad de Los Ángeles y Las Vegas.

CARLOS VILLAGRÁN, ACTOR DE “QUICO”, HARÁ UN LIBRO BIOGRÁFICO

El actor está planeando escribir un libro de sus memorias en donde expondrá sus aciertos y errores tanto en su vida privada como a nivel profesional.

“Definitivamente no somos perfectos, nadie. He fallado en muchas cosas, el hecho de tener tanto trabajo, yo he estado casado dos veces, tuve dos esposas. Empezar por Carlos Villagrán hasta llegar a ‘Kiko’ porque es otro idioma el que habla Villagrán y ‘Kiko’”, explicó.

En esa línea, aseguró que su personaje le ha dejado grandes enseñanzas: “Yo creo que me deja todo, va de la mano con Carlos Villagrán. Todos los adultos tenemos un niño adentro. Él mío se llama ‘Kiko’”.