Carlos Vives volvió a generar polémica al hablar sobre el trap, el género musical que exponentes de la talla de Maluma han puesto de moda. Y es que este estilo es ampliamente criticado por su contenido explícito, lleno de referencias sexuales, a la prostitución, manejo de armas, drogas y violencia.

‘Es un género de letras violentas, descripciones sexuales explícitas. Es contracultura, la contracultura existe y ha existido siempre’, aseguró Carlos Vives en una conferencia de prensa en Santo Domingo. Y aunque dijo que respeta a los artistas que lo interpretan, considera que no es un género para todos.

‘Las canciones de sexo explícito no se les da a un niño. La música adulta es para adultos’, afirmó. ‘Si vamos a hablar, hablemos de estos temas abiertamente y no les tengamos miedo a poner los nombres como son, el trap es un género que no se lo voy a dar a mi hija’, agregó Carlos Vives.

El festival presidente sin duda alguna es uno de los mejores eventos organizado en toda República Dominicana, y entre tantos artistas el cantante @carlosvives no dejo de expresar esa calidad humana que tanto lo caracteriza, antes de entrar a tarima se mostró a los medios de comunicación. #carlosvives #festivalpresidente2017 #santodomingord #farandula #quetubazosrd Una publicación compartida de QueTubazosRD (@quetubazosrd) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 5:57 PST

Para no generar problemas con sus colegas, Carlos Vives aseguró que su intención no es pelear con cantantes como su compatriota Maluma. A pesar de ello dijo que ‘todo tiene su tiempo y momento’ y que ‘hay que educar a los niños’.

Carlos Vives llegó a Santo Domingo para participará del Festival Presidente, que se celebra este fin de semana en el país caribeño. Junto a él estuvieron reconocidos artistas como Wisin, Zion & Lenox y Nicky Jam.

El colombiano empezó su presentación con el éxito ‘La Bicicleta’, tema que compartió junto a su compatriota Shakira. Como era de esperar, el público lo recibió con mucho cariño y corearon su canción de principio a fin.

