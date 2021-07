En esta nota conocerás detalles de la guapa y carismática actriz Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, la hija de Aurelio Casillas, el protagonista de “El señor de los Cielos”.

La artista mexicana, de 26 años, disfruta del éxito que está teniendo gracias su personaje y aquí te contamos 10 cosas que debes saber Carmen Aub.

1. FÁCIL DE TRATAR

Se define como una persona fácil de tratar. Cuenta que le su papá diría que es temperamental, pero ella tiene de todo un poco. “Mi papá diría que soy temperamental. Soy alegre, pero puedo ser enojona a momentos; fuerte, pero sensible. Soy honesta y me gusta creer que los demás lo son”, cuenta. Añade que le gusta soñar, aún cree en el amor y siempre busca ser su mejor versión.

2. INFANCIA FELIZ

La actriz indica que ha sido muy afortunada. “Fui muy afortunada. Me mudé mucho y eso influyó para bien en lo que soy hoy como persona. Tengo una familia excepcional con la que siempre mantuvimos un hogar feliz a pesar de las malas rachas”.

3. ACTIVIDADES QUE DISFRUTA CARMEN AUB CUANDO NO GRABA

Lo que más disfruta hacer cuando no graba es pasear y conocer nuevos lugares con las personas que quiere. “Si no estoy en cosas de trabajo aprovecho para ir a comer con mis amigos, jugar cartas o juegos de mesa, ir al cine, leer, tocar el ukelele, meditar, visitar a mi familia”.

4. LO QUE BUSCA EN UN HOMBRE

En el sexo opuesto busca “respeto, amor, protección, libertad, diversión y admiración”.

5. ROMPE LA RUTINA

Carmen Aub cuida su físico y su salud, “pero no deja de vivir por eso”. “Muchas personas convierten sus rutinas de cuidado en torturas y creo que al final también debemos vivir y disfrutar las cosas que nos hacen felices y tener un día al menos para romper la rutina”.

6. AMA A SUS HERMANAS

La actriz comentó que daría la vida por sus hermanas, a las que siempre visita y quiere mucho.

7. ¿A QUÉ LE TEME CARMEN AUB?

La actriz del “Señor de los cielos” comentó que en la vida le teme “al fracaso”.

8. VISTE CÓMODA.

A Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, le gusta “vestir cómoda”. “No me gusta pretender, pero como a todos me gusta sentirme bien. Si me siento bien eso voy a transmitir”.

9. APOYA A SU FAMILIA.

La actriz se considera una persona muy familiar y “aprovecho cada ratito que tengo libre para ir a visitarlos”.

10. ¿QUÉ ES EL AMOR PARA CARMEN AUB?

El amor para ella es “querer lo mejor para la otra persona”.